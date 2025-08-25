АОЗ: Військові отримали замовлені через DOT-Chain Defence дрони у рекордний термін - за 5 днів

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Військові отримали дрони через DOT-Chain Defence за рекордні строки: від заявки до поставки на фронт пройшло 5 днів, повідомила пресслужба Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

"Завдяки ІТ-системі DOT-Chain Defence військові отримали партію FPV-дронів за 5 днів від моменту їх замовлення. Це рекордний показник, який доводить ефективність нової системи постачання", - йдеться у повідомленні на сайті АОЗ у понеділок.

"Поле бою змінюється щодня — сьогодні потрібні дрони з одними частотами, завтра вже з іншими. Тому критично важливо, щоб техніка залишалася актуальною в момент, коли доходить до фронту. DOT-Chain Defence дає підрозділам можливість самостійно обирати потрібні їм дрони й отримувати їх у найкоротші строки. Це гарантує, що на передовій вони мають саме той інструмент, який відповідає ситуації тут і зараз" - зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов

Повідомляється, що наразі середній час доставки дронів через ІТ-систему постійно скорочується та вже становить 10 днів – це у понад п’ять разів швидше, ніж за стандартної процедури закупівель. DOT-Chain Defence ламає стару логіку забезпечення і ставить у центр процесу тих, хто воює на передовій.

ІТ-система DOT-Chain Defence розроблена Державним оператором тилу та використовується Агенцією оборонних закупівель для оперативного й адресного забезпечення ЗСУ зброєю. Вона також працює як маркетплейс: військові за кошти АОЗ самостійно обирають необхідні їм типи та кількість безпілотників.

Наразі ІТ-система функціонує в пілотному режимі. До її тестування в реальних бойових умовах залучені 12 бригад ЗСУ, які воюють на Херсонському, Запорізькому, Донецькому та Харківському напрямках.

Після завершення тестування DOT-Chain Defence масштабують на інші підрозділи Збройних сил та розширять перелік доступних для замовлення засобів — РЕБ/РЕР, НРК та інші типи безпілотних літальних апаратів, а також скиди до них.

Цей проєкт реалізовано Агенцією оборонних закупівель спільно з Державним оператором тилу, Офісом ефективного регулювання BRDO за підтримки Міністерства оборони Німеччини.