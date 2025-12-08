Зеленський про інцидент з дронами в Дубліні: Безпековий сектор має про це думати і цим займатися

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи інцидент з дронами в Ірландії при підльоті його літака до Дубліна, зазначив, що над цим повинен думати і цим займатися безпековий сектор, "ми вже звикли в такому форматі, в таких обставинах жити ".

"Дякую, що думаєте про мене, максимально, як ми можемо бути обережними, напевно, все-таки наш безпековий сектор повинен про це думати і цим займатися, а тут нема більше, що додати, якось ми вже звикли в такому форматі, в таких обставинах жити", - сказав президент відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у понеділок.

Як повідомлялося, Спеціальний детективний підрозділ (SDU) національної поліції Ірландії розпочав розслідування після виявлення кількох дронів у зоні, забороненій для польотів, поблизу Хоута на підльоті до Дубліна під час прибуття президента України. Зеленський прибув до аеропорту Дубліна пізно ввечері в понеділок. Приблизно в той самий час екіпаж ірландського військово-морського корабля LÉ William Butler Yeats зафіксував кілька невідомих безпілотників більш ніж за 10 км від берега, на схід від Хоута та Дублінської затоки. Зброю для перехоплення дронів не застосовували, однак військові отримали значний обсяг відеоматеріалів.

У національній поліції підтвердили, що SDU співпрацює із Силами оборони Ірландії та міжнародними партнерами з безпеки. Про інцидент поінформовано вищих урядовців, включно з прем’єр-міністром Міхаелом Мартіном. На час візиту президента України Ірландське управління авіації встановило заборону на польоти дронів у Дубліні та навколо міста.

Коментуючи ситуацію під час засідання Британсько-Ірландської ради в Уельсі, Мартін зазначив, що питання буде розглянуте на засіданні Національної ради безпеки:

"Достатньо сказати, що від початку війни в Україні ми спостерігаємо посилену активність у сфері кібербезпеки, морських питань та дронів", – заявив він.

Як повідомлялося, в Офісі президента раніше заявили, що поява неопізнаних дронів, які рухалися в напрямку траєкторії приземлення літака Зеленського в Дубліні, не вплинула на перебіг візиту президента України до Ірландії.