Інтерфакс-Україна
Події
21:04 08.12.2025

Зеленський про інцидент з дронами в Дубліні: Безпековий сектор має про це думати і цим займатися

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи інцидент з дронами в Ірландії при підльоті його літака до Дубліна, зазначив, що над цим повинен думати і цим займатися безпековий сектор, "ми вже звикли в такому форматі, в таких обставинах жити ".

"Дякую, що думаєте про мене, максимально, як ми можемо бути обережними, напевно, все-таки наш безпековий сектор повинен про це думати і цим займатися, а тут нема більше, що додати, якось ми вже звикли в такому форматі, в таких обставинах жити", - сказав президент відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у понеділок.

Як повідомлялося, Спеціальний детективний підрозділ (SDU) національної поліції Ірландії розпочав розслідування після виявлення кількох дронів у зоні, забороненій для польотів, поблизу Хоута на підльоті до Дубліна під час прибуття президента України. Зеленський прибув до аеропорту Дубліна пізно ввечері в понеділок. Приблизно в той самий час екіпаж ірландського військово-морського корабля LÉ William Butler Yeats зафіксував кілька невідомих безпілотників більш ніж за 10 км від берега, на схід від Хоута та Дублінської затоки. Зброю для перехоплення дронів не застосовували, однак військові отримали значний обсяг відеоматеріалів.

У національній поліції підтвердили, що SDU співпрацює із Силами оборони Ірландії та міжнародними партнерами з безпеки. Про інцидент поінформовано вищих урядовців, включно з прем’єр-міністром Міхаелом Мартіном. На час візиту президента України Ірландське управління авіації встановило заборону на польоти дронів у Дубліні та навколо міста.

Коментуючи ситуацію під час засідання Британсько-Ірландської ради в Уельсі, Мартін зазначив, що питання буде розглянуте на засіданні Національної ради безпеки:

"Достатньо сказати, що від початку війни в Україні ми спостерігаємо посилену активність у сфері кібербезпеки, морських питань та дронів", – заявив він.

Як повідомлялося, в Офісі президента раніше заявили, що поява неопізнаних дронів, які рухалися в напрямку траєкторії приземлення літака Зеленського в Дубліні, не вплинула на перебіг візиту президента України до Ірландії.

Теги: #дрони #дублін #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:48 08.12.2025
Зеленський прибув у Брюссель на зустріч з генсеком НАТО та президентами Євроради та Єврокомісії

Зеленський прибув у Брюссель на зустріч з генсеком НАТО та президентами Євроради та Єврокомісії

21:45 08.12.2025
Зеленський в Лондоні: Важливо, щоб над усіма документами ми працювали разом

Зеленський в Лондоні: Важливо, щоб над усіма документами ми працювали разом

21:28 08.12.2025
Зеленський після зустрічей у Брюсселі вночі полетить до Італії

Зеленський після зустрічей у Брюсселі вночі полетить до Італії

21:15 08.12.2025
Зеленський: Я не бачу, щоб Китаю було вигідне закінчення цієї війни

Зеленський: Я не бачу, щоб Китаю було вигідне закінчення цієї війни

21:10 08.12.2025
Питання повернення дітей та обмін всіх полонених є у мирному плані з 20 пунктів – Зеленський

Питання повернення дітей та обмін всіх полонених є у мирному плані з 20 пунктів – Зеленський

20:46 08.12.2025
Зеленський анонсував цього тижня зустріч Коаліції охочих

Зеленський анонсував цього тижня зустріч Коаліції охочих

20:31 08.12.2025
Дефіцит на закупки зброї у США за програмою PURL у 2025р скорочений до $100 млн, на 2026р потрібно $15 млрд – Зеленський

Дефіцит на закупки зброї у США за програмою PURL у 2025р скорочений до $100 млн, на 2026р потрібно $15 млрд – Зеленський

20:14 08.12.2025
У США позитивно ставляться до бажання України проголосувати гарантії безпеки в Конгресі – Зеленський

У США позитивно ставляться до бажання України проголосувати гарантії безпеки в Конгресі – Зеленський

20:11 08.12.2025
Радники з безпеки України та європейців допрацюють привезений з Маямі проєкт мирного плану до вечора вівторка для відправки його США – Зеленський

Радники з безпеки України та європейців допрацюють привезений з Маямі проєкт мирного плану до вечора вівторка для відправки його США – Зеленський

20:07 08.12.2025
Зеленський: Проєкт мирного плану скорочений з 28 до 20 пунктів, настрій американців – знаходити компроміси, але щодо територій його поки немає

Зеленський: Проєкт мирного плану скорочений з 28 до 20 пунктів, настрій американців – знаходити компроміси, але щодо територій його поки немає

ВАЖЛИВЕ

Зеленський попросив Свириденко напрацювати коротку рамку щодо економвідновлення для відправки в США

Питання ЗАЕС залишається серед найсенситивніших, бо без України вона не працюватиме – Зеленський

Суд застосував запобіжний захід до помічника народної депутатки Скороход - застава 1,514 млн грн.

У США позитивно ставляться до бажання України проголосувати гарантії безпеки в Конгресі – Зеленський

Радники з безпеки України та європейців допрацюють привезений з Маямі проєкт мирного плану до вечора вівторка для відправки його США – Зеленський

ОСТАННЄ

Переважна частина Сум знеструмлена після масованої ворожої атаки

Пожежу в складській будівлі в Харкові ліквідовано - ДСНС

Уряд Нідерландів ухвалив рішення надати Україні додаткові 700 млн євро підтримки - Зеленський

Зеленський попросив Свириденко напрацювати коротку рамку щодо економвідновлення для відправки в США

Зеленський про репараційну позику: Україна не зможе без грошей ЄС, їх джерело – це питання до Європи

Питання ЗАЕС залишається серед найсенситивніших, бо без України вона не працюватиме – Зеленський

Зеленський: Я приїду з офіційним візитом в Польщу, для мене це важливо

Суд застосував запобіжний захід до помічника народної депутатки Скороход - застава 1,514 млн грн.

Зеленський: Трамп точно хоче закінчити війну

НКРЕКП розраховує на незалежну оцінку своєї роботи з боку Секретаріату Енергоспівтовариства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА