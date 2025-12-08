Інтерфакс-Україна
17:31 08.12.2025

За 4 місяці через DOT-Chain Defence поставлено понад 144 тис. дронів та іншої техніки на 6,2 млрд грн - Шмигаль і Жумаділов

За чотири місяці через DOT-Chain Defence до війська було поставлено понад 144 тис. дронів та іншої техніки на 6,19 млрд грн, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль і директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов.

"Уже 144 тис. одиниць техніки надійшло у військо таким шляхом, а цикл забезпечення скоротився від тижнів до кількох днів. DOT-Chain Defence постійно масштабується і зараз охоплює 184 бригади ЗСУ та два корпуси Національної гвардії. Ми продовжуємо цю роботу, з часом покриємо всі Сили оборони", - сказав Шмигаль на Digital Defence Forum в понеділок у Києві.

В свою чергу директор Агенції оборонних закупівель Жумаділов додав, що за чотири місяці роботи цієї системи у війська було поставлено 144845 засобів БпЛА та РЕБ на загальну суму більш ніж 6,19 млрд грн.

Крім того, він зазначив, що станом на сьогодні 100% продовольства, яким забезпечуються Збройні сили України, є прогнозованим в частині поставок, бо все заведено в електронний документообіг DOT-Chain Food.

Серед іншого Жумаділов розповів, що Агенція оборонних закупівель розвиває модуль DOT-Chain Arsenal, який допоможе оперативно управляти постачанням за укладеними контрактами.

Міністерство оборони України у липні 2025 року запустило пілотний проєкт цифрового маркетплейсу для військових закупівель — DOT-Chain Defence. Це платформа, яка дозволяє підрозділам напряму замовляти необхідне озброєння (спочатку дронів, засобів РЕБ та роботизованих систем), а Агенція оборонних закупівель займається бюрократичними питаннями та оплатами. Метою проєкту є прискорення постачання озброєння на фронт, скоротивши час з місяців до лічених днів. Вже у жовтні доступ до платформи отримали 130 бригад ЗСУ.

Теги: #digital_defence_forum #шмигаль #жумаділов #dot_chain_defence

