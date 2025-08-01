АОЗ поставила ЗСУ 1 мільйон FPV-дронів з січня по липень 2025 р.

Фото: Міноборони України

З січня по липень 2025 року Агенція оборонних закупівель поставила для потреб Збройних Сил України понад 1 млн FPV-дронів.

Загалом на 2025 рік АОЗ уже законтрактувала понад 2 млн FPV-дронів, повідомляє пресслужба агенції.

"Наш пріоритет – розвивати найефективніші механізми забезпечення воїнів на передовій необхідними безпілотниками. Працюємо, щоб темпи постачання зростали, а кожен підрозділ отримував саме те, що потрібно для виконання бойових завдань", – наголосив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За словами директора "Агенції оборонних закупівель" Міноборони Арсена Жумаділова, передача мільйона FPV-дронів – це важливий етап, але не фінальний.

"Ми тримаємо фокус на ще більших обсягах. Ми запустили додаткові інструменти для масового постачання БпЛА. Це рамкові угоди в системі Prozorro та DOT-Chain Defence. Останній дозволяє підрозділам самостійно обирати потрібні дрони. Працюємо, щоб Збройні сили отримували якісні необхідні БпЛА за рахунок державного бюджету", – зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Щоб забезпечити подальше зростання обсягів постачання Агенція запустила нові підходи до закупівель. Серед них: рамкові угоди на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ) та маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Рамкові угоди дозволяють контрактувати виробників не за конкретними назвами виробів, а за відповідністю їхніх дронів до вимог ТТХ. Це дозволяє залучити широко коло виробників до процесу закупівель, забезпечити конкуренцію між ними та прозорість завдяки проведенню торгів у Prozorro.

ІТ-система DOT-Chain Defence надає можливість військовим самостійно обирати БПЛА, як у маркетплейсі. Такий підхід забезпечує адресну та швидку доставку дронів на фронт. Наразі цифрова платформа працює в режимі пілоту, де 12 бойових бригад замовляють самі ті безпілотники, які їм справді потрібні.