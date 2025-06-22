Інтерфакс-Україна
Події
10:12 22.06.2025

Україна переважає РФ у кількості FPV-дронів, однак росіяни сильніші у дронах на оптоволокні - Сирський

1 хв читати
Україна переважає РФ у кількості FPV-дронів, однак росіяни сильніші у дронах на оптоволокні - Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

На даний час кількість FPV-дронів з українського боку переважає кількість таких дронів з боку противника, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

Під час зустрічі із журналістами у суботу Сирський розповів про перевагу у кількості українських FPV-дронів, однак зазначив, що ворогу поставлені задачі для нарощення кількості дронів. Крім того, він наголосив, що росіяни добилися успіху, наприклад, у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні.

"Тут у них, на жаль, є перевага і в кількості, і в дальності їхнього застосування. Маємо вже приклади, коли дрони на оптоволокні літають на відстань до 40 кілометрів. Ми в цьому процесі наразі наздоганяємо", - сказав головком.

За його словами, в Україні теж з'явилося достатньо виробників, які виготовляють, наприклад, дрони з 20-кілометровим оптоволоконним кабелем.

Він підкреслив, що майбутня армія повинна бути високотехнологічною, а "найбільша цінність – наш солдат, наш піхотинець".

"​Ми будемо робити все, щоб зберегти нашого піхотинця. Щоб він керував спочатку дроном, роботизованою платформою, а потім уже йшов сам", - заявив головком.

Теги: #дрони #оптоволокно #fpv_дрони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:48 20.06.2025
Громада Києва відправила чергову партію допомоги бійцям на фронт – Кличко

Громада Києва відправила чергову партію допомоги бійцям на фронт – Кличко

17:49 18.06.2025
Хакатон НАТО з протидії FPV на оптоволокні зібрав рекордну кількість пропозицій, чверть – з України

Хакатон НАТО з протидії FPV на оптоволокні зібрав рекордну кількість пропозицій, чверть – з України

22:19 17.06.2025
Дрони-перехоплювачі, які розробили в Україні, необхідні багатьом країнам Європи та Америки – Зеленський

Дрони-перехоплювачі, які розробили в Україні, необхідні багатьом країнам Європи та Америки – Зеленський

20:44 14.06.2025
Зеленський: Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою, захисту українського неба має бути більше

Зеленський: Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою, захисту українського неба має бути більше

20:05 10.06.2025
Є інформація щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій

Є інформація щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій

03:05 10.06.2025
Ворог здійснив масовану атаку дронами по Одесі, поцілив в пологовий будинок - ОВА

Ворог здійснив масовану атаку дронами по Одесі, поцілив в пологовий будинок - ОВА

18:40 09.06.2025
Росія на місяць виробляє понад 5 тис. далекобійних дронів, половина з яких є імітаторами – ЗМІ

Росія на місяць виробляє понад 5 тис. далекобійних дронів, половина з яких є імітаторами – ЗМІ

12:49 08.06.2025
Росіяни розпочали використовувати лазерну зброю проти українських дронів

Росіяни розпочали використовувати лазерну зброю проти українських дронів

01:27 07.06.2025
Міністр оборони Франції анонсував спільне виробництво БпЛА в Україні

Міністр оборони Франції анонсував спільне виробництво БпЛА в Україні

13:10 06.06.2025
В Україні відзначають День журналіста: благодійний концерт на підтримку військових

В Україні відзначають День журналіста: благодійний концерт на підтримку військових

ВАЖЛИВЕ

Двоє загиблих і щонайменше 13 постраждалих внаслідок ворожих ударів по Донецькій області

Коефіцієнт витрат до результату операцій DeepStrike оцінюється приблизно як 1:15 - Сирський

Ефективність знищення БпЛА противника типу Shahed становить приблизно 82% - Сирський

Сирський повідомив про просування ЗСУ в Юнаківці та контроль над близько 90 кв. км Глушковського району Курської області

Трамп виступив зі зверненням до нації з приводу атаки США на ядерні об'єкти Ірану

ОСТАННЄ

Двоє загиблих і щонайменше 13 постраждалих внаслідок ворожих ударів по Донецькій області

Головнокомандувач ЗСУ: Ми не будемо залишатися лише в глухій обороні

Сирський: Всі наші ТЦК повинні змінитися

Коефіцієнт витрат до результату операцій DeepStrike оцінюється приблизно як 1:15 - Сирський

Ефективність знищення БпЛА противника типу Shahed становить приблизно 82% - Сирський

Перша черга управлінь армійських корпусів вже прийняла свої смуги відповідальності з визначеними комплектами військ - Сирський

Сирський повідомив про просування ЗСУ в Юнаківці та контроль над близько 90 кв. км Глушковського району Курської області

Іран закликає скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН - ЗМІ

Сили оборони вразили за добу 12 районів зосередження окупантів - Генштаб

Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА