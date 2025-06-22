Україна переважає РФ у кількості FPV-дронів, однак росіяни сильніші у дронах на оптоволокні - Сирський

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

На даний час кількість FPV-дронів з українського боку переважає кількість таких дронів з боку противника, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

Під час зустрічі із журналістами у суботу Сирський розповів про перевагу у кількості українських FPV-дронів, однак зазначив, що ворогу поставлені задачі для нарощення кількості дронів. Крім того, він наголосив, що росіяни добилися успіху, наприклад, у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні.

"Тут у них, на жаль, є перевага і в кількості, і в дальності їхнього застосування. Маємо вже приклади, коли дрони на оптоволокні літають на відстань до 40 кілометрів. Ми в цьому процесі наразі наздоганяємо", - сказав головком.

За його словами, в Україні теж з'явилося достатньо виробників, які виготовляють, наприклад, дрони з 20-кілометровим оптоволоконним кабелем.

Він підкреслив, що майбутня армія повинна бути високотехнологічною, а "найбільша цінність – наш солдат, наш піхотинець".

"​Ми будемо робити все, щоб зберегти нашого піхотинця. Щоб він керував спочатку дроном, роботизованою платформою, а потім уже йшов сам", - заявив головком.