Створення єдиної інституції для оборонних закупівель – вимога НАТО, відтермінована до кінця війни, - Жумаділов

Створення єдиної інституції для оборонних закупівель – це вимога НАТО, яку Міноборони попросило відтермінувати до кінця війни, повідомив директор Агенції оборонних закупівель (АОЗ), голова Комісії з реорганізації Державного оператору тилу (ДОТ) для синхронізації всіх процесів між ДОТ та АОЗ Арсен Жумаділов.

"Ми маємо рухатись до того стандарту, який визначений як вимога НАТО: єдина інституція, яка закуповує все необхідне для всіх сил оборони. Це чітко прописано у стратегічному бюлетені нашої взаємодії з НАТО. І коли ми говоримо про об'єднання двох агенцій, ми, в суті, говоримо про перший крок на цьому шляху", - сказав він на брифінгу в п’ятницю.

Жумаділов пояснив, що у Міноборони, під час впровадження реформи системи забезпечення існувало бачення щодо створення двох окремих агенцій. Це пояснювалося необхідністю розподілу ризиків.

"На перший погляд, створення агенції здається простим завданням. Насправді ж це доволі складна робота, і багато що може піти не так - від нормативного забезпечення і кадрової політики до стратегії взаємодії зі стейкхолдерами та ринками. Саме тому на рівні міністерства було прийнято рішення спробувати модель з двома агенціями, аби не "спулювати" ризики в єдиній організації", - сказав він.

Голова Комісії зазначив, що сьогодні вже можна чітко окреслити ті ризики, які тоді було важко передбачити, - тепер вони стали очевидними. Однак він наголосив, що об’єднання агенцій відбудеться лише після завершення війни, оскільки такою є домовленість з НАТО.

"Ще у 2024 році, коли наші колеги обговорювали з представниками НАТО питання синхронізації української системи забезпечення зі стандартами Альянсу, саме українська сторона звернулася з проханням відтермінувати вимогу щодо створення єдиної агенції до завершення правового режиму воєнного стану. Це прохання було зумовлене тією логікою, яку я вже пояснив: ми запускали нові агенції й не хотіли ризикувати. І воно так і було прописано: вимога НАТО – створити єдину агенцію, але після закінчення правового режиму воєнного стану", - повідомив він.

Жумаділов пояснив, що ініціювання об’єднання ще до закінчення війни може виглядати непослідовно – ніби Україна порушує власне прохання.

"Для того, щоб не виглядати непослідовно, зараз таке рішення", - зазначив він.

На сьогоднішній день у Міністерстві оборони існують дві служби державного замовника: Агенція оборонних закупівель, яка здійснює закупівлі летального озброєння, та Державний оператор тилу, що закуповує нелетальне озброєння.

Як повідомлялося, у четвер міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про створення комісії з реорганізації ДОТ.

"До завершення воєнного стану ми готуємо ґрунт для об’єднання двох ключових інституцій — АОЗ та ДОТ. Наша мета — зменшити дублювання функцій, оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська", - написав він у телеграм.