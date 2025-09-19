Концепцію реорганізації органів влади на окупованих територіях презентують у листопаді - Кулеба

Фото: https://www.facebook.com/oleksyikuleba/photos

Концепцію реорганізації органів влади на тимчасово окупованих територіях презентують до грудня 2025 року, заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"У нас буде концепція змін обласних адміністрацій, державних адміністрацій саме на тимчасово окупованих територіях. Ми будемо її представляти до грудня цього року", - сказав Кулеба під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю.

Він додав, що презентація концепції відбудеться у середині листопада.

Кулеба закликав народних депутатів долучитися до обговорення цієї концепції.