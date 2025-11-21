Інтерфакс-Україна
Політика
21:52 21.11.2025

Ексміністр Кулеба: В угоді США й РФ немає нових ідей, Україна має обрати між переговорами та продовженням боротьби

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в американсько-російській угоді немає "принципово нових ідей" та запропонував два шляхи – погоджуватися на перемовини або продовжувати боротьбу.

"Найгучніша тема - новий план, який Сполучені Штати передали Україні. Він викликав багато емоцій, занепокоєнь і дискусій, відволік увагу від найбільшого корупційного скандалу. Але саме такі питання потребують не емоцій, а холодної голови та тверезого аналізу. Тому пропоную розкласти все по поличках", - написав Кулеба у Facebook.

Ексглава МЗС наголосив, що в плані немає принципово нових ідей. "Усі ключові пункти, які зараз обговорюються, це ті самі пропозиції, які Росія транслює ще з березня 2022 року. Так, є певні нові формальні елементи. Але по суті документ - це трохи розмальований варіант тих самих російських наполягань", - пояснив він.

Кулеба наголосив, що програне на полі бою неможливо перемогти за столом перемовин, назвавши це правилом дипломатії та "суворою правдою життя". На його думку, неможливо зараз змусити Росію відмовитись від вже підконтрольних їй територій на півдні та сході України. І ще важче переконати її, що за рік ситуація не зміниться на її користь.

"Путін упевнений, що час працює на нього, а Україна та її партнери перебувають на межі виснаження. Тому його мотивація підписувати угоду, яка не дає йому максимум - нульова", - зазначив Кулеба.

За його словами, ані цього року, ані наступного не треба очікувати пропозицій, які були б принципово іншими за 28 пунктів (американсько-російської угоди – ІФ-У). "Якщо обставини не зміняться на нашу користь (а поки виглядає саме так), то наступного року ми втратимо ще більше людей та територій, а на столі лежатимуть плюс-мінус ті самі пункти, що і зараз. Це жорстоко, але це так, на жаль", - підкреслив Кулеба.

На його думку, ці обставини можна змінити зброєю та санкціями, а кращу пропозицію для України можна вибороти, коли ситуація всередині Росії погіршиться настільки, що Путін сам буде змушений зупинити війну та коли Україна зупинить просування російської армії на фронті.

Ексміністр МЗС наголосив, що Україна (держава і суспільство) має ухвалити стратегічне рішення. За його словами, не вдаючись в деталі, є два вибори:

• вести перемовини зараз, виборювати бодай якісь зміни до запропонованого плану та врешті погоджуватися на його фінальну версію.

• не погоджуватися на угоду, продовжувати боротьбу, працюючи вдома і за кордоном, щоб обставини з часом змінилися на користь України.

"Влада не зможе ухвалити одне з цих двох доленосних рішень без розуміння, що суспільство його підтримає. Суспільство не зможе ухвалити рішення без чіткої уяви про те, що саме можна вважати перемогою України. Що підтримуєте ви?", - підсумував Кулеба.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, так званий американсько-російський план із 28 пунктів розроблений за зразком припинення вогню в Газі. Окрім примусу України до здачі території Донецької та Луганської областей, угода передбачає скорочення чисельності Збройних сил України вдвічі та заборону Україні володіти ракетами далекого радіуса дії. Вона також заблокує розгортання іноземних військ в Україні, припинить військову допомогу США та заборонить посадку іноземних дипломатичних літаків у країні. Натомість Україні "буде дозволено домовлятися про гарантії безпеки від урядів США та європейських країн, щоб допомогти підтримувати будь-яке припинення вогню". На окупованих територіях, згідно угоди, російська мова стане офіційною державною мовою, а Російська православна церква отримає офіційний статус.

Зеленський у своєму зверненні у п'ятницю заявив, що зараз один із найважчих тисків на Україну, держава може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Він заявив, що пропонуватиме альтернативи до плану з 28 пунктів, але Україна не дасть ворогу приводів звинуватити її в небажанні миру.

 

