Інтерфакс-Україна
Події
14:33 01.11.2025

Окупанти за жовтень зайняли 267 кв км території України, як і у вересні – DeepState

1 хв читати
Окупанти за жовтень зайняли 267 кв км території України, як і у вересні – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Ворог окупував у жовтні 267 кв км української території, що тотожньо площі, окупованій у вересні, і становить 0.04% від усієї площі країни, повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState.

Зазначаєтся, що тепер загальний показник площі окупації становить 19,09%. У відносному показнику кількість окупованої території виросла на 3,1%, а кількість штурмових дій на 2,3%.

"Найбільше втрат в районі Новопавлівки-Гуляйполя, куди припадає 69% окупованих територій і всього 16% штурмових дій. У жовтні на Покровському відтинку інтенсивність була на такому ж рівні, хоча на Лиманському відтинку інтенсивність впала. Виросла ж кількість штурмових дій в напрямку Костянтинівки та на Харківському відтинку (від Козачої Лопані до Дворічанського)", - йдеться в повідомленні.

Теги: #війна #окуповані_території #deepstate

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:38 01.11.2025
У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю ГУР - джерела

У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю ГУР - джерела

09:20 01.11.2025
ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

00:57 01.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак - Генштаб

13:57 31.10.2025
Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

13:30 31.10.2025
Україна вперше передала до іноземної держави - Литви російського військового для реального кримінального переслідування за воєнні злочини - Кравченко

Україна вперше передала до іноземної держави - Литви російського військового для реального кримінального переслідування за воєнні злочини - Кравченко

10:26 31.10.2025
Росія атакує Україну крилатими ракетами, через які Трамп вийшов з пакту про контроль над озброєннями з Москвою у 2019р. - ЗМІ

Росія атакує Україну крилатими ракетами, через які Трамп вийшов з пакту про контроль над озброєннями з Москвою у 2019р. - ЗМІ

10:00 31.10.2025
Окупанти просунулися у Покровску та в Запорізькій області – DeepState

Окупанти просунулися у Покровску та в Запорізькій області – DeepState

11:35 30.10.2025
Україна сподівається, що зустріч лідерів США та Китаю стане знаковою для прискорення мирних зусиль, - Сибіга

Україна сподівається, що зустріч лідерів США та Китаю стане знаковою для прискорення мирних зусиль, - Сибіга

22:18 29.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

16:21 29.10.2025
Заяви про "оточення" в Купʼянську українських військ є вигадкою - Угруповання Обʼєднаних сил

Заяви про "оточення" в Купʼянську українських військ є вигадкою - Угруповання Обʼєднаних сил

ВАЖЛИВЕ

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

У результаті ракетного удару по Миколаєву є поранені, служби працюють

На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексмера Одеси Труханова у справі про службову недбалість

ОСТАННЄ

Голова Світового пласту та засновник першої піцерії в Україні Спольський помер на 74 році життя

Неділя з понеділком обіцяють бути в Україні теплими, з туманом та майже без опадів

Соціальна сфера підключена до опалення на понад 60% - Мінрозвитку

Польська громада Одеси в День всіх святих вшанувала розстріляних у 1937-41рр – міська влада

Київ та Дніпро скасовують дозвіл їздити швидше 50 км/год на певних дорогах з 1 листопада – МВС

Загиблий є в Миколаєві внаслідок ракетного удару, серед 15 постраждалих є дитина – обладміністрація

Двоє жителів Херсону загинули під обстрілами, в області за добу 21 поранений, пошкоджені 8 багатоповерхівок - поліція

ППО знешкодила вночі 206 з 223 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

У Запорізькій області поранено 72-річну жінку внаслідок російського удару по Оріхову

На Сумщині за добу зафіксовано 82 обстріли, семеро постраждалих цивільних

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА