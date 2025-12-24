14 полк СБС реорганізовано у 1 Окремий центр БпС

Фото: https://14reg.army

Один з ключових підрозділів Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України – 14 окремий полк БпАК - трансформовано у 1 Окремий Центр безпілотних систем (БпС), повідомляється в телеграм-каналі СБС у середу.

"1 Окремий Центр БпС СБС — нова ланка в системі Сил безпілотних систем ЗСУ, яка виростає з бойового досвіду 14 Полку БпАК СБС. Його еволюція — не про зміну таблички на фасаді, а про трансформацію мислення. Якщо раніше безпілотники були "очима" артилерії та піхоти, то тепер вони стають повноцінною самостійною силою, що визначає темп і логіку війни. Це перехід від ремісництва до індустрії, від інтуїції до аналітики, від героїзму до системності", - повідомляється на сайті Центру.

Як зазначається в повідомленні, Центр працює на передовій технологічної думки - від розвідки до ударних рішень, від збору даних до прямого впливу на хід бою.

"Для нас перехід у 1 Окремий Центр — це не зміна назви, а завершення еволюції. Ми з’явилися в момент, коли правила війни ще не були визначені, і з перших днів працювали не як підрозділ, а як система — з аналітикою, технологічністю та відповідальністю в основі кожного рішення", - зазначив засновник полку Борис Мартиненко з позивним Фідель.