Інтерфакс-Україна
Події
11:56 24.12.2025

14 полк СБС реорганізовано у 1 Окремий центр БпС

1 хв читати
14 полк СБС реорганізовано у 1 Окремий центр БпС
Фото: https://14reg.army

Один з ключових підрозділів Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України – 14 окремий полк БпАК - трансформовано у 1 Окремий Центр безпілотних систем (БпС), повідомляється в телеграм-каналі СБС у середу.

"1 Окремий Центр БпС СБС — нова ланка в системі Сил безпілотних систем ЗСУ, яка виростає з бойового досвіду 14 Полку БпАК СБС. Його еволюція — не про зміну таблички на фасаді, а про трансформацію мислення. Якщо раніше безпілотники були "очима" артилерії та піхоти, то тепер вони стають повноцінною самостійною силою, що визначає темп і логіку війни. Це перехід від ремісництва до індустрії, від інтуїції до аналітики, від героїзму до системності", - повідомляється на сайті Центру.

Як зазначається в повідомленні, Центр працює на передовій технологічної думки - від розвідки до ударних рішень, від збору даних до прямого впливу на хід бою.

"Для нас перехід у 1 Окремий Центр — це не зміна назви, а завершення еволюції. Ми з’явилися в момент, коли правила війни ще не були визначені, і з перших днів працювали не як підрозділ, а як система — з аналітикою, технологічністю та відповідальністю в основі кожного рішення", - зазначив засновник полку Борис Мартиненко з позивним Фідель.

Теги: #реорганізація #сбс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:18 24.12.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 1220 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1220 ворожих цілей

08:22 22.12.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 745 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 745 ворожих цілей

08:41 19.12.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 1011 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1011 ворожих цілей

12:34 16.12.2025
Освітній омбудсмен Лещик про реорганізацію і злиття вишів: в нас відбувається демографічна криза, це відображається на вищій освіті

Освітній омбудсмен Лещик про реорганізацію і злиття вишів: в нас відбувається демографічна криза, це відображається на вищій освіті

08:19 14.12.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 780 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 780 ворожих цілей

13:04 19.09.2025
Концепцію реорганізації органів влади на окупованих територіях презентують у листопаді - Кулеба

Концепцію реорганізації органів влади на окупованих територіях презентують у листопаді - Кулеба

10:50 06.08.2025
У Мінкультури наразі немає планів реорганізовувати "Довженко-Центр" - Григоренко

У Мінкультури наразі немає планів реорганізовувати "Довженко-Центр" - Григоренко

16:22 16.07.2025
Кабмін приєднав Центр позашкільної освіти і Центр національно-патріотичного виховання до Малої академії наук

Кабмін приєднав Центр позашкільної освіти і Центр національно-патріотичного виховання до Малої академії наук

19:27 11.07.2025
Держдеп США розпочав скорочення штату

Держдеп США розпочав скорочення штату

13:10 02.05.2025
Створення єдиної інституції для оборонних закупівель – вимога НАТО, відтермінована до кінця війни, - Жумаділов

Створення єдиної інституції для оборонних закупівель – вимога НАТО, відтермінована до кінця війни, - Жумаділов

ВАЖЛИВЕ

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

У Києві викрили торгівця шоколадом з психотропними грибами та вилучили у нього товару на понад 1 млн грн – прокуратура

Окупанти завдали ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова, одна людина загинула – мер

ВАР систематизувала податкові пріоритети агросектору на 2026р

Папа Римський досі сподівається на можливість Різдвяного перемир’я між РФ та Україною

Порошенко передав військовим велику партію енергообладнання – генератори і зарядні станції

В акваторії порту "Південний" внаслідок останніх масованих атак стався витік рослинної олії

СБУ: затримано дезертира і аспіранта вишу, які закликали РФ до подальшого захоплення України

Аварійні відключення застосовано в кількох регіонах – "Укренерго"

Плями в морі біля узбережжя Одеси утворилися від витоку соняшникової олії - обладміністрація

Внаслідок нічної атаки РФ є знеструмлення в 5 областях – Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА