Інтерфакс-Україна
Події
16:22 16.07.2025

Кабмін приєднав Центр позашкільної освіти і Центр національно-патріотичного виховання до Малої академії наук

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Кабмін приєднав Центр позашкільної освіти і Центр національно-патріотичного виховання до Малої академії наук

Кабінет міністрів реорганізував Український державний центр позашкільної освіти та Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді.

"Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Українського державного центру позашкільної освіти та Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді та його відокремленого структурного підрозділу шляхом приєднання їх до Національного центру "Мала академія наук України", - йдеться в розпорядженні 710 від 14 липня.

Зазначається, що реорганізацію здійснити в межах бюджетних призначень, передбачених Міносвіти.

Установлено, що Національний центр "Мала академія наук України" є правонаступником майна, прав та обов’язків приєднаних Центрів.

Теги: #кабмін #міносвіти #реорганізація

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