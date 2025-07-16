Кабмін приєднав Центр позашкільної освіти і Центр національно-патріотичного виховання до Малої академії наук

Кабінет міністрів реорганізував Український державний центр позашкільної освіти та Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді.

"Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Українського державного центру позашкільної освіти та Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді та його відокремленого структурного підрозділу шляхом приєднання їх до Національного центру "Мала академія наук України", - йдеться в розпорядженні 710 від 14 липня.

Зазначається, що реорганізацію здійснити в межах бюджетних призначень, передбачених Міносвіти.

Установлено, що Національний центр "Мала академія наук України" є правонаступником майна, прав та обов’язків приєднаних Центрів.