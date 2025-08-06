Інтерфакс-Україна
Події
10:50 06.08.2025

У Мінкультури наразі немає планів реорганізовувати "Довженко-Центр" - Григоренко

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У Мінкультури наразі немає планів реорганізовувати "Довженко-Центр" - Григоренко

У Міністерства культури і стратегічних комунікацій України наразі немає планів реорганізовувати державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка", повідомила перша заступниця міністра Галина Григоренко.

"Станом на сьогодні ніяких спроб щодо реорганізації не продовжується. Зараз ми в конструктивному діалозі і з Держкіно, і з "Довженко-Центром" стосовно того, щоб їх підтримати фінансово", - сказала Григоренко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

На уточнююче запитання, чи відмовилися від ідеї із реорганізацію "Довженко-Центру", заступниця міністра відповіла, що станом на сьогодні вона призупинена, і у Мінкультури "поки немає ніяких кроків на відновлення цих намірів".

Щодо призначення Олени Гончарук гендиректоркою "Довженко-Центру" по результатам конкурсу, Григоренко заявила, що це питання до Державного агентства з питань кіно.

"У нас конкурси зараз через воєнний стан призупинені. Питання того як Держкіно буде приймати рішення стосовно визнання результатів конкурсу… Чи вони, все таки, захочуть, коли будуть відновленні конкурси, приймати рішення. А ми маємо такі плани: найближчим часом відновити конкурси на всі заклади культури включно з державним підприємством "Довженко-Центр", - додала вона.

Як повідомлялося, 15 листопада 2022 року Держкіно призупинило реорганізацію "Довженко-Центру" до завершення повного аудиту та обрання нового керівника.

21 грудня 2022 року Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру", у якому перемогла колишня очільниця Олена Гончарук, але контракт із нею підписано не було.

12 липня 2023 року Госпсуд Києва визнав незаконним наказ Держкіно про реорганізацію "Довженко-Центру". Пізніше Північний апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції. У кінці 2024 року Касаційний суд залишив без задоволення скаргу про незаконність наказу Держкіно щодо реорганізації "Довженко-Центру".

1 березня 2024 року Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги Олени Гончарук до Держкіно щодо укладення контракту на керівника "Довженко-Центру" в редакції, запропонованій позивачем.

Теги: #реорганізація #мінкультури #довженко_центр #галина_григоренко

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