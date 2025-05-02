Інтерфакс-Україна
Події
15:33 02.05.2025

Міноборони продовжить співпрацю із оборонним заводом на Дніпропетровщині, який поставив ЗСУ неякісні боєприпаси – Жумаділов

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Міноборони продовжить співпрацю із оборонним заводом на Дніпропетровщині, який поставив ЗСУ неякісні боєприпаси – Жумаділов

Міністерство оборони України продовжить співпрацю із оборонним заводом на Дніпропетровщині, який поставив ЗСУ неякісні боєприпаси, повідомив директор Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов.

За його словами, в іншому випадку завод припинить свою роботу.

"Цей завод справді є одним із наших контрагентів, в тому числі по 120-мм мінам. Водночас він не є ключовим, не основним постачальником. Тобто ми диверсифікували постачання через те, що у нас є щонайменше чотири постачальники, які виконують відповідні обсяги. І він не є найбільшим", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції у п’ятницю.

Жумаділов повідомив, що затримання керівництва підприємства критично не вплинуло на роботу самого заводу. Він зазначив, що на сьогодні рекламацій щодо якості продукції немає.

"Вони, зі свого боку, перебудували деякі процеси. Та рекламаційна робота, яка там була проведена, в принципі, закрита вже в повному обсязі. Тому той кейс, що був їм притаманний в минулому році… Я так розумію, що там є наслідки юридичного характеру, і там вже буде розбиратись суд, так воно виглядає. Зараз ситуація є іншою. Але і з огляду на те, що у минулому відбулося, ми не робимо ставку лише на них", - сказав він.

Директор АОЗ зазначив, що агенція не може припинити співпрацю з заводом, оскільки він за таких умов закриється.

"Через те, що одна партія або кілька партій якоїсь номенклатури виявилася неякісною — це не є достатньою підставою для того, щоб в принципі не контрактувати. Ми є ключовою закупівельною агенцією. Якщо ми взагалі не будемо контрактувати те чи інше оборонне підприємство — воно просто закриється. Якщо немає серйозних підстав для закриття, то має бути проведена робота над помилками і підприємство має працювати", - наголосив він.

Як повідомлялося, у 2024 році керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині уклало договір про виготовлення боєприпасів для ЗСУ з Агентством оборонних закупівель.

"Підприємство мало поставити війську оптові партії 120мм мінометних пострілів на понад 11 млрд грн. Згідно висновків експертизи під час виробництва снарядів використовувалася суміш порохів, один з яких не призначений до використання в зарядах до 120 мм мінометних пострілів, що призвело до нестабільної роботи усього порохового заряду", - зазначається в повідомленні.

Крім того, як наголошують в прокуратурі, капсулі-запалювачі були з дефектом, що призводило до осічок.

"Підозрювані, розуміючи зазначені проблеми, не зупинили виробництво для того, щоб отримувати прибуток від державного замовлення. Водночас, залучені до схеми посадовці військового представництва, не здійснили належний контроль за якістю продукції та внесли неправдиві відомості до звітної документації", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок цього військовослужбовцям ЗСУ поставили понад 120 тис непридатних до використання пострілів, які було відкликано з лінії фронту, що завдало значної шкоди боєздатності Сил оборони.

Правоохоронці повідомили про підозру двом посадовцям оборонного заводу та двом спільникам. Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 КК України).

Теги: #міноборони #жумаділов

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