Міноборони запроваджує "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов'язаного

Міністерство оборони запроваджує "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов'язаного на кожному кроці, повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий.

"Наступний крок - це нова ініціатива разом з департаментом мобілізації про "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов'язаного на кожному кроці", - сказав Берестовий на Digital Defence Forum в понеділок у Києві.

За його словами, першим кроком "Чекіну мобілізованого" є електронний військово-обліковий документ в "Резерв+" (реєстр "Оберіг" буде показувати хто і коли сканував QR-код і які дії були в подальшому зроблені з військовозобов'язаним), що дозволить захистити права сторін.

Наступні кроки: електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК); електронний висновок ВЛК; генерація поіменного списку мобілізованих для відправки до навчального центру; передача інформації з "Оберегу" до системи "Імпульс" по прибуттю до навчального центру; фіксація в "Імпульсі" прибуття до військової частини з трекінгом всього, що відбувається з військовослужбовцем.

"Це також буде підґрунтям, щоб фіксувати аномалії із самовільним залишенням частини, для того, щоб мати інструменти і підхід заснований на даних, щоби попереджати, чи унеможливлювати всі ці кроки по СЗЧ", - додав Берестовий.