17:54 08.12.2025

Міноборони найближчим часом реалізує автоматичну постановку на облік і шеринг електронного військово-облікового документу

Міністерство обороно найближчим часом реалізує автоматичну постановку на облік у будь-яких життєвих кейсах і шеринг електронного військово-облікового документу, повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий.

"У 2026 році у нас найближчим часом буде реалізовано автоматична постановка на облік у будь-яких життєвих кейсах. Тобі не потрібно нічого робити, якщо тобі настало 18 років - ти вже автоматично став на облік", - сказав Берестовий на Digital Defence Forum в понеділок у Києві.

Також буде запроваджено шеринг електронного військово-облікового документу, зокрема, щоб його можна було передати роботодавцю.

Крім того, йде робота по цифровізації послуг і підвищенню якості навчання базової військової підготовки (БЗВП) у навчальних центрах

Серед іншого буде продовжена робота над автоматизацією наслідків порушення правил військового обліку; покращення існуючих і запровадження нових відстрочок.

"Профіль резервіста". Ми про військовозобов'язаного знаємо все, що знає держава, але це не межа - будемо виходити за рамки звичного, щоб ми знали для цієї і майбутньої війни все про нашого майбутнього військовослужбовця і про нього, як демобілізованого", - додав він.

Як повідомлялося, Міноборони запроваджує "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов'язаного на кожному кроці.

Теги: #digital_defence_forum #міноборони #берестовий

