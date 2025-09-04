Інтерфакс-Україна
14:55 04.09.2025

Морські дрони Magura знищили не менше шести ворожих літаків і вертольотів - ГУР

Морські дроніи Magura знищили чотири гелікоптера російських окупантів та збили два ворожі літаки, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР) під час церемонії передачі Національному музею історії України у Другій світовій війні макетів дронів в четвер.

"Два гелікоптери були знищені, і один уражений за допомогою Magura V6, на ній стояли 73-ті ракети. І два літаки були збиті за допомогою Magura V7", - сказав командир спецпідрозділу ГУР "Group 13", відповідаючи на питання, яка кількість вертольотів була знищена за допомогою дронів Magura.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", також командир зазначив, що найменший за розміром дрон Magura V5 уразив та потопив 16 ворожих кораблів.

Представник ГУР Андрій Юсов додав, що також на одному з потоплених російських кораблів розміщувався бойовий гелікоптер. "На "Котові" був гелікоптер і він пішов разом із кораблем", - зазначив командир підрозділу.

"Сергій Котов" — четвертий корвет серії патрульних кораблів проєкту 22160 класу "Василь Биков". Носій крилатих ракет "Калібр".

Як повідомлялося, у грудні 2024 року українські воїни спецпідрозділу ГУР "Group 13" вперше в історії знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

