ГУР передав макети морських дронів Magura Національному музеї історії України у Другій світовій війні

Урочиста передача унікальних макетів морських дронів Magura V5, V6 та V7 з елементами навісного озброєння відбулася в Національному музеї історії України у Другій світовій війні в Києві.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", церемонія передачі відбулася у четвер в Києві напередодні Дня воєнної розвідки, який щорічно відзначається в Україні 7 вересня.

За словами представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, тепер українці "на власні очі зможуть побачити здобутки історії цієї війни", в якій "українці борються технологічно, майстерно, сучасно".

"Сьогодні маємо честь презентувати і передати Національному музею історії України у Другій світовій війні вже легендарні дрони Magura. Magura V5, V6 та V7 - це все унікальні історії, унікальні розробки, історія успіху українських науковців, інженерів, ГУР, спецпідрозділу Група 13, майстерність якого дозволяє нищити ворога не лише на морі, але і в повітрі віднещодавна", - сказав Юсов.

Він підкреслив, що ці морські дрони знищили найбільше на сьогодні ворожих кораблів. За словами Юсова, Magura постійно вдосконалюються, аби продовжувати успішно нищити ворога.

"Досвід цього підрозділу, цих морських дронів вивчає цілий світ, наші партнери, беруть приклад з Сил оборони України. Спецпідрозділ "Group 13" та Magura задають певні сучасні тренди", - додав Юсов.

Як наголосили у ГУР, сучасні символи мужності та технологічної переваги українських воїнів поповнять музейну колекцію, увічнюючи героїзм захисників та інноваційний шлях України у війні за незалежність.

Командир "Group 13" зазначив, що кожна Magura зробила "якесь незвичайне досягнення вперше в акваторії Чорного моря і над ним".

"Можете бути впевнені, що ми працюємо далі над тим, щоб нищити ворога і кардинально змінювати ситуацію на полі бою", - сказав він.

У церемонії взяли участь представники Головного управління розвідки Міноборони України та керівництво музею.