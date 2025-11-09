Інтерфакс-Україна
13:14 09.11.2025

Рух опору знищив 4 обʼєкти військової логістики у РФ - ГУР

Представники руху опору у Росії знищили чотири важливі обʼєкти логістичної інфраструктури держави-агресора у кінці жовтня – на початку листопада, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

"У місті стерлітамак у башкортостані спалили обладнання трьох веж звʼязку, а під волоґдою ― залізничну релейну шафу", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграм у неділю.

"Систематичне виведення з ладу таких об’єктів значно ускладнює військову логістику російських загарбників. Спротив кремлівському злочинному режиму триває!", - зазначено у дописі.

