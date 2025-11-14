ССО знищили місце зосередження особового складу 51-ої армії рф під Покровськом

Підрозділами Сил спеціальних операцій було знищено місце накопичення особового складу 51-ої армії рф у населеному пункті Затишок, на Донеччині, повідомляє пресслужба ССО.

"У момент застосування дронів у будівлі зосереджувався ворожий контингент 1-ої омсбр та 9-ої омсбр. Противник накопичував сили під прикриттям погодних умов. Перед угрупуваннями 51-ої армії рф стоїть завдання оточення з півночі Покровсько-Мирноградської агломерації. Попри несприятливі погодні умови дрони ССО успішно досягли цілі", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Дані про втрати противника уточнюються.

"Сили спеціальних операцій продовжуються вживати асиметричних дій з метою зменшення наступальних спроможностей рф", - наголосили в ССО.