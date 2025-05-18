Інтерфакс-Україна
Події
06:20 18.05.2025

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні – ВМС ЗСУ

1 хв читати

У Чорному та Азовському морі станом на ранок неділі ворожі кораблі відсутні, повідомляють Військово-Морські сили Збройних сил України в Телеграм.

Так, станом на 06:00 неділі в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 1 судно, до Азовського моря – 4 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор", – сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13655

Теги: #кораблі #море #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:16 18.05.2025
Трамп прагне якнайшвидшої зустрічі з Путіним – Рубіо

Трамп прагне якнайшвидшої зустрічі з Путіним – Рубіо

01:59 18.05.2025
Росія та Україна працюють над пропозиціями щодо припинення вогню, Рубіо сподівається на їхню життєздатність

Росія та Україна працюють над пропозиціями щодо припинення вогню, Рубіо сподівається на їхню життєздатність

01:45 18.05.2025
Марко Рубіо: У разі відсутності прогресу в переговорах із РФ Сенат ухвалить законопроєкт про санкції

Марко Рубіо: У разі відсутності прогресу в переговорах із РФ Сенат ухвалить законопроєкт про санкції

19:35 17.05.2025
Член делегації України в Стамбулі підтвердив погрози з боку керівника делегації РФ

Член делегації України в Стамбулі підтвердив погрози з боку керівника делегації РФ

06:44 16.05.2025
У Чорному морі ворожі кораблі відсутні – ВМС

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні – ВМС

06:37 15.05.2025
В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

07:05 13.05.2025
У Чорному морі ворожі кораблі відсутні – ВМС

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні – ВМС

07:05 10.05.2025
У Чорному морі ворожі кораблі відсутні – ВМС

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні – ВМС

06:08 22.04.2025
У Чорному морі курсує один ворожий ракетоносій – ВМС

У Чорному морі курсує один ворожий ракетоносій – ВМС

06:26 20.04.2025
У Чорному морі курсує ворожий ракетоносій з "калібрами" до 6 ракет – ВМС

У Чорному морі курсує ворожий ракетоносій з "калібрами" до 6 ракет – ВМС

ВАЖЛИВЕ

Австрія перемогла в "Євробаченні-2025", Україна посіла 9-те місце

Ziferblat зі сцени у фіналі "Євробачення-2025": Слава Україні!

Зеленський обговорив із Марком Карні шляхи посилення тиску на Росію для завершення війни

Зеленський прем'єр-міністру Канади: Ми думаємо, що Путін боїться прямих переговорів

Трамп анонсував серію телефонних розмов з Путіним, Зеленським і членами НАТО щодо припинення війни

ОСТАННЄ

У Великій Британії заарештували другого підозрюваного у справі про підпали, пов’язані з прем’єром Стармером - ЗМІ

У Києві зафіксовано падіння уламків ворожого БПЛА – КМВА

Рішуча підтримка України — сьогодні, завтра і кожен день — прем’єр Канади Карні після зустрічі із Зеленським

Мексиканський вітрильник із понад 270 людьми зіткнувся з Бруклінським мостом, є постраждалі - ЗМІ

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинула жінка, поранено трьох людей, серед них дитина — ОВА

Велика Британія готує нову угоду з ЄС, спрямовану на економічне зростання — Стармер

МЗС про гурт Ziferblat на "Євробаченні-2025": виступ, що передав нашу спільну пам’ять, надію та наш біль

В Києві чути роботу ППО

В КИЄВІ ЧУТИ РОБОТУ ППО

Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 4 млрд крон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА