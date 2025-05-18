У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні – ВМС ЗСУ

У Чорному та Азовському морі станом на ранок неділі ворожі кораблі відсутні, повідомляють Військово-Морські сили Збройних сил України в Телеграм.

Так, станом на 06:00 неділі в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 1 судно, до Азовського моря – 4 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор", – сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13655