Інтерфакс-Україна
Події
06:37 15.05.2025

В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

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У Чорному та Азовському морі станом на ранок четверга ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляють Військово-Морські сили Збройних сил України.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 7 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13602

Теги: #кораблі #вмс #рф

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