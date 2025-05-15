В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному та Азовському морі станом на ранок четверга ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляють Військово-Морські сили Збройних сил України.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 7 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13602