ВМС України: На аеродромі Саки уражено командно-диспетчерський пункт окупантів, місця зберігання ударних БпЛА та кілька об’єктів ППО

Військово-морські сили (ВМС) у взаємодії з Силами спецоперацій (ССО) Збройних сил України на аеродромі Саки на тимчасово окупованій території Криму уразили кілька важливих воєнних об'єктів, зокрема пункт управління, місця зберігання ударних БпЛА та декілька об’єктів ППО, в тому числі ЗРК Тор-М2 та Панцир-С1, повідомила пресслужба ВМС України.

"Підрозділи ВМС ЗС України у взаємодії з підрозділами ССО ЗС України провели успішну операцію. У результаті – на аеродромі Саки уражено командно-диспетчерський пункт управління противника, місця зберігання ударних БПЛА "Оріон" та декілька об’єктів ППО, зокрема ЗРК Тор-М2 та Панцир-С1", - йдеться у повідомленні ВМС України у телеграм-каналі у п'ятницю.

Повідомляється, що також було уражено установку ЗУ 23-2 на базі КамАЗу.