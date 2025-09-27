Інтерфакс-Україна
Події
10:17 27.09.2025

Неподалік від бази ВМС Швеції помітили невідомі дрони - ЗМІ

2 хв читати

Невідомі дрони помітили над шведським архіпелагом Карлскруна в ніч проти 26 вересня, на місце події прибула поліція, повідомляє SVT.

“Це більший варіант [дрона], схожий на той, що був над Данією і Сконе (провінція на південному узбережжі Швеції – ІФ-У)”, — сказав керівник досудового розслідування Маттіас Лундґрен, якого цитує видання.

Район, де помітили дрони, розташований за кілька кілометрів від військово-морської бази в Карлскруні. У Військово-морських силах заявили, що не мають відомостей про цей інцидент.

Як повідомлялося, вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії майже на 10 км і перебував у повітряному просторі країни НАТО приблизно 50 хвилин.

Уламки безпілотників також знаходили на пляжах Болгарії та Латвії.

За останній тиждень у Данії двічі закривали аеропорти (у Копенгагені й Ольборзі) через помічені у небі безпілотники. Аеропорт “Ольборг” на півночі Данії в ніч з 24 на 25 вересня був закритий через дрони в його повітряному просторі.

22 вересня увечері поліція Данії та Норвегії повідомила про інциденти з дронами в Копенгагені та Осло. У Копенгагені рух у найбільшому аеропорту Каструп повністю зупинили через 2-3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Пасажирські літаки кружляли в повітрі, а один здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00 після чотиригодинного закриття.

У Норвегії над військовим об’єктом фортеці Акерсгус в Осло зафіксували дрони, після чого поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Аеропорт Осло Гардермуен також повністю закрили після кількох спроб контролю руху, оскільки дрони повторно з’являлися в повітрі.

У Мальме, Швеція, теж помічали безпілотники у повітряному просторі 22 вересня, в той час, коли Данія закривала свій повітряний простір через проліт дронів.

Теги: #дрони #швеція #вмс #база

