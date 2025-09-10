Польща застосувала зброю проти об'єктів, які порушили її повітряний простір

Польське військо застосувало зброю проти об'єктів які порушили повітряний простір країни, повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на платформі X о 05:19

"Триває операція, пов'язана з багаторазовим порушенням польського повітряного простору. Військо застосувало зброю проти об'єктів. Я в постійному контакті з президентом і міністром оборони. Отримав безпосередній рапорт від оперативного командувача", - написав Туск на X.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, натомість, закликав населення зберігати спокій, поширювати інформацію тільки від війська і державних служб.

"Над Польщею триває операція з нейтралізації об'єктів, які порушили кордон РП. Президента й прем'єра повідомлено. Всі служби працюють. Просимо дотримуватися повідомлень Війська Польського та поліції. Літаки застосували озброєння проти ворожих об'єктів. Ми перебуваємо в постійному контакті з командуванням НАТО. ВОТ активовано для наземного пошуку збитих дронів. Просимо зберігати спокій і поширювати лише повідомлення військових та державних служб. У разі виявлення уламків об'єктів просимо не наближатися до них і повідомити поліцію", - написав Косіняк-Камиш на X о 05:40.

Джерело: https://x.com/donaldtusk/status/1965600876925764069

https://x.com/KosiniakKamysz/status/1965606271593136342