СБУ затримала лікаря, клірика та ексохоронця соратника Медведчука за організацію схем для ухилянтів

Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували ще чотири схеми ухилення від мобілізації і затримали пʼятьох організаторів оборудок, зокрема, лікаря-травматолога, клірика УПЦ (МП) та колишнього охоронця соратника ексдепутата Віктора Медведчука.

"За суми до $20 тис. ділки пропонували військовозобов’язаним чоловікам уникнути призову через підроблення документів або допомагали ухилянтам втекти за кордон поза пунктами пропуску", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у п’ятницю.

Так, на Київщині викрито лікаря-травматолога, який продавав військовозобов’язаним фіктивні довідки про інвалідність." Для підроблення історії хвороб фігурант оформлював клієнтів на стаціонарне "лікування", - уточнили у відомстві.

Як інформують в СБУ, у столичному регіоні затримано засновника однієї з громадських організацій, який за гроші обіцяв ухилянтам зняття з розшуку в ТЦК з подальшим "бронюванням" на підприємстві критичної інфраструктури.

"Крім цього, у Києві підозру отримав колишній охоронець одного з соратників Медведчука, який організував призовникам "трансфер" до ЄС через так звану "зеленку". Співробітники СБУ затримали ділка "на гарячому", коли він одержував гроші від клієнта за організацію втечі за кордон", - зазначається в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, на Буковині правоохоронці викрили настоятеля храму УПЦ (МП), який налагодив нелегальний трафік ухилянтів до сусідньої країни Євросоюзу. "Клірик самостійно підшукував клієнтів серед свого оточення, а для їх переправлення за межі України залучив знайомого підприємця", - йдеться в повідомленні.

Спільник організовував "трансфер" до кордону, а звідти показував їм "маршрут" лісовими стежками в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України); чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській і Чернівецькій областях за процесуального керівництва Білоцерківської та Чернівецької окружних прокуратур, а також Київської міської прокуратури.