Інтерфакс-Україна
Події
15:01 10.10.2025

СБУ затримала лікаря, клірика та ексохоронця соратника Медведчука за організацію схем для ухилянтів

2 хв читати
СБУ затримала лікаря, клірика та ексохоронця соратника Медведчука за організацію схем для ухилянтів
Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували ще чотири схеми ухилення від мобілізації і затримали пʼятьох організаторів оборудок, зокрема, лікаря-травматолога, клірика УПЦ (МП) та колишнього охоронця соратника ексдепутата Віктора Медведчука.

"За суми до $20 тис. ділки пропонували військовозобов’язаним чоловікам уникнути призову через підроблення документів або допомагали ухилянтам втекти за кордон поза пунктами пропуску", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у п’ятницю.

Так, на Київщині викрито лікаря-травматолога, який продавав військовозобов’язаним фіктивні довідки про інвалідність." Для підроблення історії хвороб фігурант оформлював клієнтів на стаціонарне "лікування", - уточнили у відомстві.

Як інформують в СБУ, у столичному регіоні затримано засновника однієї з громадських організацій, який за гроші обіцяв ухилянтам зняття з розшуку в ТЦК з подальшим "бронюванням" на підприємстві критичної інфраструктури.

"Крім цього, у Києві підозру отримав колишній охоронець одного з соратників Медведчука, який організував призовникам "трансфер" до ЄС через так звану "зеленку". Співробітники СБУ затримали ділка "на гарячому", коли він одержував гроші від клієнта за організацію втечі за кордон", - зазначається в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, на Буковині правоохоронці викрили настоятеля храму УПЦ (МП), який налагодив нелегальний трафік ухилянтів до сусідньої країни Євросоюзу. "Клірик самостійно підшукував клієнтів серед свого оточення, а для їх переправлення за межі України залучив знайомого підприємця", - йдеться в повідомленні.

Спільник організовував "трансфер" до кордону, а звідти показував їм "маршрут" лісовими стежками в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України); чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській і Чернівецькій областях за процесуального керівництва Білоцерківської та Чернівецької окружних прокуратур, а також Київської міської прокуратури.

Теги: #соратники #ухилянти #схеми #медведчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:16 03.10.2025
СБУ затримала посадовця Мін'юсту, який займався схемами для ухилянтів

СБУ затримала посадовця Мін'юсту, який займався схемами для ухилянтів

09:53 19.09.2025
На Дніпропетровщині екскомандир в/ч разом із цивільними організовував втечі військовослужбовців за кордон – ДБР

На Дніпропетровщині екскомандир в/ч разом із цивільними організовував втечі військовослужбовців за кордон – ДБР

16:23 12.09.2025
ДБР викрило правоохоронця на перевезенні дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою

ДБР викрило правоохоронця на перевезенні дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою

13:36 11.09.2025
На Чернігівщині затримано очільницю коледжу за фіктивне зарахування військовозобов’язаних до навчального закладу

На Чернігівщині затримано очільницю коледжу за фіктивне зарахування військовозобов’язаних до навчального закладу

13:35 20.08.2025
Директор ДБР: Задокументовано понад 1 млн грн хабарів за переправлення ухилянтів

Директор ДБР: Задокументовано понад 1 млн грн хабарів за переправлення ухилянтів

14:52 14.08.2025
СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

14:03 14.08.2025
Проведено другий етап спецоперації щодо переправки ухилянтів за кордон: 8 осіб затримано

Проведено другий етап спецоперації щодо переправки ухилянтів за кордон: 8 осіб затримано

16:21 13.08.2025
Поліція проводить 150 одночасних обшуків в рамках спецоперації з по викриттю схем для ухилянтів

Поліція проводить 150 одночасних обшуків в рамках спецоперації з по викриттю схем для ухилянтів

19:54 11.08.2025
Заступник начальника управління карного розшуку Харківщини намагався вивезти ухилянтів на службовому авто, проводиться службове розслідування

Заступник начальника управління карного розшуку Харківщини намагався вивезти ухилянтів на службовому авто, проводиться службове розслідування

11:45 01.08.2025
АРМА ініціює передачу 149 арештованих картин Медведчука до Національного музею

АРМА ініціює передачу 149 арештованих картин Медведчука до Національного музею

ВАЖЛИВЕ

Енергетики повністю заживили споживачів Черкащини й частково зменшили обсяг відключень на Харківщині – Міненерго

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

Перехід на графіки погодинних відключень е/е залежатиме від наслідків ударів та часу відновлення енергооб’єктів – глава Міненерго

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

Двоє цивільних зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині

Компенсацій за програмою "єВідновлення" видано на 48,3 млрд грн

Київські ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу – КМДА

Ритуальна маска з Ліберії, весільний стілець з Кенії та хрест з Ефіопії: у Києві розпочала роботу виставка "Африка: директ"

Львів розпочне тестування альтернативних систем живлення на випадок блекауту

Путін заявляє, що Росія залишається в рамках домовленостей, досягнутих під час саміту на Алясці

"Зелена" гілка Київського метрополітену відновила рух у звичайному режимі

У Запоріжжі рятувальники потрапили під повторний обстріл росіян, один надзвичайник постраждав

На Харківщині від обстрілу постраждало агропідприємство

Глава МЗС Польщі Сікорський отримав звання почесного доктора Львівського університету ім. І.Франка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА