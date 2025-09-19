На Дніпропетровщині екскомандир в/ч разом із цивільними організовував втечі військовослужбовців за кордон – ДБР

Фото: https://dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з СБУ затримали організаторів схеми, які допомагали військовослужбовцям залишати місце служби та виїжджати до країн Європи.

"Організував оборудку офіцер ЗСУ, який є фігурантом справи про фіктивну службу депутатки Дніпропетровської обласної ради. За гроші він організовував для деяких військовослужбовців втечу прямо з частини. Допомагали йому двоє цивільних громадян, які відповідали за фінансовий розрахунок та безпосереднє перевезення клієнтів", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у п’ятницю.

В одному з епізодів фігуранти організували втечу військовослужбовцю однієї з частин Кам’янського району Дніпропетровщини. Спільниця офіцера запевнила клієнта, що втеча відбудеться "без наслідків", а повний пакет послуг коштуватиме $14 тис.

"9 вересня інший учасник схеми приїхав по військового до частини та вже разом з ним вирушив до Дніпра. У місті солдат передав частину оплати у сумі 7 тисяч доларів США. Решту він мав віддати вже перед виїздом до Європи. У "послугу" також входила допомога з незаконним перетином кордону. Крім того, фігуранти інструктували військового, що після потрапляння за кордон він має звернутися до місцевої поліції та зареєструватися як біженець", - повідомляє ДБР.

Реалізувати злочинний план завадили правоохоронці.

Зазначається, що основний фігурант, який організовував втечі, був одним з тих, хто допоміг депутатці Дніпропетровської обласної ради фіктивно проходити службу.

Після цього інциденту командування частини відсторонило його від посади та понизило у званні з підполковника до майора. Суд визнав його винним у пособництві в ухиленні від військової служби та розтраті чужого майна (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 191 КК України) і, враховуючи каяття, призначив покарання з випробуванням на 3 роки. Втім, після цих подій він не зупинився, а продовжив свою злочинну діяльність.

Затримали офіцера в одному з гральних закладів Дніпра, де він регулярно проводив дозвілля. Під час обшуку у нього вилучено майже $4 тис., які він ще не встиг програти цього вечора.

В межах досудового розслідування працівники ДБР встановили очевидицю, яка підтвердила інформацію про бізнес на вивезенні військовослужбовців та дала викривальні покази на офіцера.

Тож, нині майор, а також його спільниця підозрюються у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Крім того, усім трьом висунуто підозри ще й у пособництві в дезертирстві (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі вирішується питання обрання офіцеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Також перевіряються інші епізоди злочинної діяльності фігурантів та причетність до неї офіцерів військової частини.