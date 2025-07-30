Командир відділення військової частини продавав "відстрочки" від служби, посадовці ТЦК списували мобілізованих – СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації в різних регіонах України, серед затриманих: командир відділення однієї з військових частин на півночі України та посадовці ТЦК у м.Дніпро.

В телеграм-каналі в середу СБУ повідомляє про затримання пʼятьох організаторів оборудок - за суми від $6 до 15 тис. ділки підробляли документи, на підставі яких чоловіки призовного віку могли уникнути військової служби.

"У Києві військова контррозвідка СБУ затримала командира відділення однієї з військових частин на півночі України, який продавав "відстрочки" від служби. За гроші фігурант влаштовував ухилянтів на роботу та навчання до одного з київських університетів. При цьому клієнтів зараховували до вишу лише "на папері" і фізично вони там не з’являлися", - йдеться в повідомленні СБУ.

Для реалізації "схеми" зловмисник використовував особисті зв’язки серед посадовців навчального закладу.

"Крім того, ділок підроблював меддовідки про інвалідність, а також продавав фейкові посвідчення дипломатів. Для цього використовував фальшиві бланки і штампи держустанов", - зазначають в українській спецслужбі.

За інформацією СБУ, у Дніпрі викрито трьох посадовців районного ТЦК, які одержували хабарі за безпідставне "списання" потенційних мобілізованих за станом здоров’я.

"До організації оборудки причетні: начальник відділення військового обліку та бронювання військкомату та ще двоє його підлеглих. За матеріалами справи, їхніми "послугами" скористалися 37 військовозобов’язаних", - уточнюють у відомстві.

За матеріалами СБУ всі незаконні рішення військово-лікарських комісій за цією схемою анульовано.

Крім того, згідно з повідомленням, на Закарпатті підозру отримав завідувач неврологічного відділення – член ВЛК, який виписував ухилянтам "важкі" діагнози та оформлював їм фейкову інвалідність.

За всіма епізодами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362 (організація несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону та Закарпатської обласної прокуратури.