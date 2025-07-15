Інтерфакс-Україна
Економіка
10:58 15.07.2025

Держмитслужба викрила схеми ввезення кількох тисяч авто під виглядом гумдопомоги

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Держмитслужба викрила схеми ввезення кількох тисяч авто під виглядом гумдопомоги

Державна митна служба України (ДМС) протягом січня-липня 2025 року викрила кілька організованих угруповань, що діяли під прикриттям благодійних організацій, які під виглядом гуманітарної допомоги ввозили на територію України транспортні засоби.

"Митники викрили кілька організованих угруповань, що діяли під прикриттям благодійних організацій - як виявилося фіктивних. Пропуск авто через кордон був абсолютно законним, адже гуманітарною допомогою товари визнаються за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення уповноваженими державними органами. У зловмисників були належним чином оформлені документи, тож "гуманітарні" транспортні засоби безперешкодно пройшли митне оформлення", - йдеться у повідомленні органу у Facebook.

Після ретельних перевірок, проведених ДМС у взаємодії з іншими держорганами, виявилося, що ці організації використовували волонтерський статус для прикриття незаконного імпорту автотранспорту. Під виглядом гумдопомоги вони завезли для перепродажу в Україні декілька тисяч автомобілів.

Зазначається, що юридичними засновниками таких благодійних організацій зазвичай є особи з кримінальним минулим, мешканці тимчасово окупованих територій або люди, які взагалі не знали про свою "участь" у ввезенні гуманітарної допомоги. В одному з випадків, відповідно до документів, керівником благодійного фонду виявилася померла особа.

В службі додали, що загалом з початку дії воєнного стану митні органи направили 977 повідомлень про виявлені діяння з ознаками злочину та склали 1426 протоколів про порушення митних правил, пов’язаних із товарами, що декларувалися як гуманітарна допомога.

В ДМС нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Кабмін суттєво спростив порядок ввезення гумдопомоги, зокрема, транспортних засобів, без застосування заходів нетарифного регулювання. Це рішення було необхідним для забезпечення швидкої та безперешкодної доставки критично важливих вантажів у зону бойових дій та постраждалі внаслідок ворожих атак райони.

"Саме тому особливо важливо, щоб надані державою спрощення не ставали інструментом зловживань і особистого збагачення під прикриттям волонтерської діяльності. Такі випадки не лише порушують закон, а й шкодять репутації реальних благодійних ініціатив і підривають довіру суспільства до волонтерського руху", - підкреслили у ДМС.

 

Теги: #дмс #схеми #гумдопомога #авто

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