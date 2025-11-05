Інтерфакс-Україна
19:24 05.11.2025

Фундація Олени Зеленської надала гуманітарну допомогу вже понад 600 великим прийомним родинам

Фото: https://president.gov.ua/

Перша леді України разом із командою Фундації Олени Зеленської та партнерами відвідала великі прийомні родини на Полтавщині, які цієї осені отримали гуманітарну допомогу від Фундації, повідомила пресслужба Офісу президента України.

"З початку діяльності Фундація Олени Зеленської системно забезпечує допомогою великі прийомні родини з різних регіонів України, зокрема й ті, що проживають на прифронтових і деокупованих територіях, а також внутрішньо переміщені сім’ї та родини, що отримали житло в межах субвенції з державного бюджету", йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента у середу.

"Гуманітарна допомога для великих прийомних родин – приклад того, як якісна підтримка змінює життя цілих сімей. Це один із напрямів роботи Фундації, адже ми прагнемо, щоб кожна дитина мала дім, турботу й можливість розвиватися. Для нас важливо не лише реагувати на нагальні потреби, а й створювати сталі умови, у яких діти зростають у любові, безпеці й підтримці. Саме завдяки таким партнерствам і спільним ініціативам уже понад 600 родин отримали необхідну гуманітарну допомогу", – наводить пресслужба слова Зеленської.

Одна з них – велика прийомна родина Олени Гусаренко, у якій дев’ятеро дітей. П'ятеро з них – рідні брати й сестри. Її відвідали Олена Зеленська, команда Фундації та голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

У межах субвенції з державного бюджету для цієї сім’ї придбали просторий будинок. Але житло потребує облаштування та техніки. Саме тому Фундація Олени Зеленської спільно з ЮНІСЕФ в Україні цього року започаткувала ініціативу "Від будинку до домівки". Вона створена, щоб допомогти великим прийомним родинам, які отримали житло в межах державної субвенції, облаштувати його відповідно до своїх потреб. У межах ініціативи вже провели оцінку індивідуальних потреб 105 великих прийомних родин.

Ініціатива передбачає підтримку всіх сімей, яким придбають будинки до кінця року коштом субвенції. Вона стала можливою завдяки фінансовій підтримці партнерів, включно з урядами Польщі, Німеччини та національними комітетами ЮНІСЕФ.

"ЮНІСЕФ пишається співпрацею з Фундацією Олени Зеленської, допомагаючи перетворювати будинки на справжні домівки та створювати теплі, стабільні й турботливі умови для тих, хто їх потребує найбільше", – сказав Мунір Мамедзаде.

Крім того, цієї осені Фундація надала гуманітарну допомогу 32 великим прийомним родинам у Полтавській області за підтримки чеської компанії MND Group.

 

