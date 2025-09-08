Інтерфакс-Україна
Події
14:07 08.09.2025

Реформа шкільного харчування підштовхне партнерів бути активнішими в її підтримці, вважає Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська сподівається, що демонстрація реформи шкільного харчування під час майбутнього п'ятого саміту Перших леді та джентльменів підштовхне партнерів бути ще більш активними у їхній підтримці цієї реформи.

"Скажу так, ми будемо демонструвати її (реформу шкільного харчування - ІФ-У) наочно. По-перше будемо годувати наших гостей саме за рахунок спеціальних кухонь, виставки шкільного харчування. Наш фудкорт буде працювати на основі рецептурників, рецептури і технології, які ми зараз використовуємо в школі", - сказала Зеленська, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна" під час пресконфренції у понеділок.

Перша леді зазначила, що партнери вже допомагають щодо реформи шкільного харчування.

"Я сподіваюся, що ця демонстрація того, до чого ми йдемо, як саме смакує ця шкільна їжа, до якої ми прагнемо, вона підштовхне ще наших колег бути більш активними", - наголосила вона.

Теги: #зеленська #шкільне_харчування

