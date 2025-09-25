Олена Зеленська та Меланія Трамп обговорили захист дітей

Перша леді України Олена Зеленська та перша леді США Меланія Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку обговорили захист дітей.

"Зустрілася з першою леді США Меланією Трамп. Обговорили спільні для нас цінності, передусім захист дітей і їхнього дитинства", - написала Зеленська у телеграм-каналі у четвер.

Вона подякувала Меланії Трамп за підтримку України та за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни РФ проти України, а також за лист – заклик до Володимира Путіна про мир для дітей.

Зеленська висловила сподівання на подальшу співпрацю із Меланією Трамп задля захисту дітей.

Відомо, що зустріч перших леді України та США відбулася у вівторок.