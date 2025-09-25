Інтерфакс-Україна
Події
19:48 25.09.2025

Олена Зеленська та Меланія Трамп обговорили захист дітей

1 хв читати
Олена Зеленська та Меланія Трамп обговорили захист дітей

Перша леді України Олена Зеленська та перша леді США Меланія Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку обговорили захист дітей.

"Зустрілася з першою леді США Меланією Трамп. Обговорили спільні для нас цінності, передусім захист дітей і їхнього дитинства", - написала Зеленська у телеграм-каналі у четвер.
Вона подякувала Меланії Трамп за підтримку України та за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни РФ проти України, а також за лист – заклик до Володимира Путіна про мир для дітей.

Зеленська висловила сподівання на подальшу співпрацю із Меланією Трамп задля захисту дітей.

Відомо, що зустріч перших леді України та США відбулася у вівторок.

 

Теги: #зеленська #зустріч #меланія_трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:58 25.09.2025
Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та використання заморожених російських активів

Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та використання заморожених російських активів

02:26 25.09.2025
Сибіга обговорив із NB8 результати зустрічі Зеленського з Трампом та подальші кроки для просування миру

Сибіга обговорив із NB8 результати зустрічі Зеленського з Трампом та подальші кроки для просування миру

01:26 25.09.2025
Зеленський подякував королю Швеції за підтримку та обговорив участь країни в відбудові України

Зеленський подякував королю Швеції за підтримку та обговорив участь країни в відбудові України

23:09 24.09.2025
Зеленський провів зустріч із прем’єром Іспанії: обговорили підтримку України та членство в ЄС

Зеленський провів зустріч із прем’єром Іспанії: обговорили підтримку України та членство в ЄС

22:09 24.09.2025
Зеленський обговорив з президентом Бразилії шляхи досягнення реального миру для України

Зеленський обговорив з президентом Бразилії шляхи досягнення реального миру для України

21:11 24.09.2025
Зеленський зустрівся з генсеком Організації американських держав Рамдіном і подякував за підтримку України

Зеленський зустрівся з генсеком Організації американських держав Рамдіном і подякував за підтримку України

21:04 24.09.2025
Президенти України та Анголи обговорили продовольчу політику та партнерство в аграрній сфері

Президенти України та Анголи обговорили продовольчу політику та партнерство в аграрній сфері

20:08 24.09.2025
Глава МЗС Туреччини провів зустріч із Єрмаком у Нью-Йорку

Глава МЗС Туреччини провів зустріч із Єрмаком у Нью-Йорку

19:51 24.09.2025
Ляєн на зустрічі з прем'єром КНР: Європа прагне перекрити джерела доходів, які сприяють продовженню війни РФ проти України

Ляєн на зустрічі з прем'єром КНР: Європа прагне перекрити джерела доходів, які сприяють продовженню війни РФ проти України

15:56 24.09.2025
Зустріч Олени Зеленської та Меланії Трамп відбулася у вівторок

Зустріч Олени Зеленської та Меланії Трамп відбулася у вівторок

ВАЖЛИВЕ

Україна встановила дипвідносини з Папуа Новою Гвінеєю – МЗС

РФ свідомо не підключає ЗАЕС до ЛЕП і залишає її на дизельгенераторах уже дві доби – "Енергоатом"

США підняли в небо чотири F-16 для контролю над чотирма російськими літаками біля Аляски

Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйонні штрафи - Міносвіти

Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

ОСТАННЄ

Угорські винищувачі перехопили біля Латвії 5 російських літаків

Ексзамглави Мінекоенерго Рябчин призначений директором з міжнародних відносин та розвитку партнерств "Нафтогазу"

Міністри закордонних справ України та Лівану обговорили економічну співпрацю

Україна встановила дипвідносини з Папуа Новою Гвінеєю – МЗС

Сибіга та очільниця МЗС Фінляндії обговорили нещодавні контакти з Вашингтоном та розвиток Коаліції укриттів

Сибіга обговорив з представником Ватікану Галахером звільнення військовополонених і депортованих дітей

Сибіга у Нью-Йорку провів зустріч з генсекретарем ОБСЄ, говорили про умови досягнення миру

Чоловік підірвався на міні в прикордонні Сумської області, шпиталізований з важкими травмами

Стефанчук про оновлення Цивільного кодексу: Цей законопроєкт про розширення особистих прав кожної людини

Трамп хотів би, щоб Туреччина припинила купувати російську нафту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА