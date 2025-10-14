Фундація Олени Зеленської та ОАЕ підписали нову угоду на $5 млн на підтримку дітей, молоді та безпеку навчання

Фото: https://president.gov.ua

Фундація Першої леді України Олени Зеленської та UAE Aid Agency (Об’єднані Арабські Емірати) підписали нову угоду про співпрацю, яка передбачає фінансування в розмірі $5 млн на реалізацію соціальних і гуманітарних проєктів в Україні, повідомляється на сайті президента України у вівторок.

"Разом із нашими партнерами з ОАЕ ми будуємо дієву співпрацю, яка вже дає конкретні результати й реально змінює життя дітей і родин в Україні. Ми вдячні Об’єднаним Арабським Еміратам за довіру, послідовну підтримку та щире прагнення допомагати тим, хто цього найбільше потребує", – зазначила Зеленська.

Документ підписали директорка Фундації Ніна Горбачова та заступник голови UAE Aid Agency Султан Мохаммед Аль Шамсі. Угода продовжує трирічне стратегічне партнерство між Фундацією та ОАЕ й охоплює три ключові напрями: розвиток сімейних форм виховання, надання психосоціальної підтримки підліткам і молоді та створення безпечних умов для навчання – облаштування укриттів у школах і дитячих садочках.

"Нове фінансування дасть нам змогу розширити роботу над важливими проєктами для родин і дітей, а також реалізувати нові ініціативи для підтримки та розвитку молоді", – розповіла Горбачова.

В повідомленні віздначається, що завдяки спільній роботі з ОАЕ вдалося спорудити десять будинків для великих прийомних родин із Харківської, Донецької, Херсонської та інших прифронтових областей у межах проєкту "Адреса дитинства", іще десять осель у процесі будівництва й будуть завершені наступного року. Також 12,5 тис. учнів із прифронтових регіонів одержали ноутбуки для навчання, а близько 20 тис. дітей вразливих категорій забезпечені шкільними наборами. Крім того, медикам у прифронтові регіони передали 50 карет швидкої допомоги, а три лікарні на Харківщині одержали сучасне обладнання.