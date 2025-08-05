Японська Nojima Corporation спрямує JPY200 млн на проєкти Фундації Олени Зеленської з підтримки дітей

Фото: https://president.gov.ua/

Президент японської компанії Nojima Corporation, однієї з найбільших роздрібних мереж Японії з продажу електроніки та цифрових технологій, Хіроші Ноджіма оголосив про рішення надати JPY200 млн проєкти Фундації Олени Зеленської, спрямовані на допомогу українським дітям.

Як повідомляється на сайті голови Української держави у вівторок, про це він оголосив під час зустрічі першої леді України з представниками урядової організації JICA та японського бізнесу в Японії.

Компанія Rakuten Group також висловила зацікавленість у підтримці проєктів Фундації, триває фіналізація умов співпраці.

Під час зустрічей команда Фундації представила свою діяльність і ключові проєкти: будівництво укриттів у школах і дитячих садочках, створення "Шкіл Супергероїв" при дитячих лікарнях, забезпечення учнів гаджетами для дистанційного навчання та зведення будинків для великих прийомних родин, які втратили свій дім. Також відбулася презентація нового проєкту Фундації – молодіжних просторів психосоціальної підтримки підлітків та молоді "12–21".