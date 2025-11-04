Інтерфакс-Україна
16:34 04.11.2025

Секретар РНБО обговорив з послом Японії безпекову та економічну співпрацю

Питання безпеки, гуманітарного розмінування та економічного відновлення обговорили секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустем Умєров та надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Масаші Накаґоме.

"Обговорили подальшу співпрацю у сферах безпеки та економічного відновлення. Японія є одним із найбільших донорів бюджетної підтримки України. З початку повномасштабної агресії вона надала нашій державі понад 12 мільярдів доларів допомоги – фінансової, гуманітарної й технічної. Окрему увагу приділили співпраці у сфері гуманітарного розмінування – Японія залишається ключовим партнером у цьому напрямі", - написав Умєров в Телеграм у вівторок за підсумками зустрічі.

Він подякував уряду та народу Японії "за солідарність і конкретні рішення, які допомагають нашій державі вистояти й відновлюватися".

Як повідомлялося, 21 жовтня колишня очільниця японського МВС і нинішня лідерка панівної Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Санае Такаїті стала першою жінкою-прем'єр-міністеркою Японії після голосування в парламенті після того як кабінет міністрів Японії на чолі з прем'єр-міністром Сігеру Ісібою пішов у відставку.

64-річна Такаїті, за оцінками видання "Кіодо", відома "жорсткими поглядами на безпеку". Ексміністерка внутрішніх справ виступає, зокрема, за перегляд дев'ятої статті японської конституції 1947 року, що проголошує відмову країни від мілітаризму.

Такаїті вважають прихильницею вкрай правих і націоналістичних поглядів, вона перебуває в лавах найбільшої в Японії консервативної та націоналістичної неурядової організації та лобістської групи "Ніппон Кайгі". Є заступницею голови парламентської конференції з відновлення святинь синтоїзму та просування морального виховання. Неодноразово відвідувала синтоїстське святилище Ясукуні - символ японського мілітаризму: візити японських високопосадовців до храму Ясукуні традиційно викликають різку реакцію в Пекіні, Сеулі та Пхеньяні й розглядаються як образа країн, які постраждали від японської окупації. Також вона критично висловлювалася про економічну політику КНР і відстоювала необхідність знизити залежність від Китаю в економічній сфері.

