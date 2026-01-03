До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн - Умєров

Зустріч радників з питань національної безпеки європейських країн | Фото: @umerov_rustem Telegram

До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн, повідомив секретар Ради національної безпеки на оборони України Рустем Умєров.

"До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн. У зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії", - написав він у телеграм-каналі у суботу.

Як повідомлялося, 30 грудня 2025 року президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч радників з національної безпеки країн Коаліції охочих 3 січня в Україні. За його словами, зустріч на рівні лідерів планується 6 січня у Франції, 7 січня очікується ще одна зустріч на рівні радників з нацбезпеки після зустрічі на рівні лідерів. Також буде проговорено наступні кроки стосовно зустрічей лідерів Європи та США, повідомив Зеленський.