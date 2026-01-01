Інтерфакс-Україна
17:05 01.01.2026

В Анкарі Умєров зустрівся з міністром закордонних справ, говорили про безпекову ситуацію та гуманітарний трек

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в Анкарі (Туреччина) обговорили безпекову ситуацію, перебіг переговорних процесів та координацію подальших кроків, зокрема у царині повернення громадян України. Зустріч відбулася напередодні переговорів радників з нацбезпеки країн "Коаліції охочих" 3 січня.

"В Анкарі зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Обговорили безпекову ситуацію, перебіг переговорних процесів та координацію подальших кроків. Як завжди, окрема увага – гуманітарному треку та питанням повернення наших людей", - написав Умєров у телеграм-каналі у четвер.

У своєму дописі Умєров зазначив, що Туреччина є "важливим партнером України та одним із ключових майданчиків для діалогу".

"Продовжуємо роботу у тісній взаємодії", - додав він, зазначивши, що про підсумки зустрічі він доповів президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомлялося, радники з нацбезпеки країн "Коаліції охочих" і України запланували зустріч в Україні 3 січня, після цього очікується зустріч на рівні лідерів 6 січня у Франції

Умєров повідомляв, що у зустрічі з європейськими партнерами 3 січня у форматі радників з питань національної безпеки очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Також очікується, що американські партнери приєднаються онлайн.

