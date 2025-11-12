Сибіга розповів новому главі МЗС Японії про енергетичні потреби напередодні зими, запросив в Україну

Київ. 12 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА -

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що мав "дуже хорошу" першу зустріч з новим японським колегою міністром закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі.

"Японія є нашим провідним партнером в Азії. Ми вдячні японському уряду та народу за їхню потужну підтримку України, зокрема у сферах розмінування та відновлення", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга поінформував колегу про ескалацію терору Росії проти нашої енергетичної системи та поділився переліком українських пріоритетних енергетичних потреб напередодні зими.

"Запросив пана Тосіміцу Мотегі відвідати Україну в найближчий зручний час", - додав міністр.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 11-12 листопада відвідує Канаду для участі в засіданні міністрів закордонних справ країн "Групи семи" на запрошення канадської колеги Аніти Ананд.

Міністерська зустріч у форматі країн G7 проходить з 11 по 12 листопада в регіоні Ніагара (Онтаріо) у Канаді.