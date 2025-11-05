Інтерфакс-Україна
16:35 05.11.2025

Нова прем’єр-міністерка Японії у першій розмові із Зеленським запевнила у продовженні підтримки України

Прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі у середу під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запевнила у підтримці України. Це була перша двостороння розмова між двома лідерами після вступу прем'єр-міністерки на посаду 2 тижні тому.

Як повідомляє Офіс прем’єр-міністра Японії, у розмові Такаїчі висловила свою повагу до президента Зеленського, який "очолює свою країну незважаючи на загрози для власного життя, та наголосила, що позиція Японії "Японія поруч з Україною" не зміниться".

Такаїчі також пояснила підтримку, яку Японія надала Україні, та заявила, що Японія продовжуватиме підтримувати відновлення та реконструкцію України. Прем'єр-міністр також заявила, що, враховуючи наслідки війни, які впливають на міжнародний порядок, Японія продовжуватиме рішуче підтримувати зусилля України щодо досягнення справедливого та міцного миру в Україні якомога швидше.

"Президент Зеленський ще раз висловив глибоку вдячність Японії за підтримку досі та надав пояснення щодо зусиль України щодо миру. Лідери двох країн погодилися, що вони продовжуватимуть тісну співпрацю", - йдеться у повідомленні.

Санае Такаїчі вступила на посаду прем'єр-міністра Японії 21 жовтня 2025 року.

Цього дня парламент Японії (Дієта) на позачерговій сесії обрав її 104-ю прем'єр-міністеркою країни, отримавши 237 голосів у Палаті представників (з 465). Вона стала першою жінкою на цій посаді в історії Японії.

Теги: #телефонна_розмова #японія #зеленський

