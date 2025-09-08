Інтерфакс-Україна
Події
14:04 08.09.2025

Цьогорічний саміт Перших леді та джентльменів має відвідати рекордна кількість високих гостей - Зеленська

Фото: https://president.gov.ua/

Перша леді України Олена Зеленська сподівається, що цьогоріч п'ятий саміт Перших леді та джентльменів відвідає рекордна кількість перших леді та джентльменів, через заходи безпеки поки не можна назвати країни, які будуть присутні.

"Цьогоріч, сподіваюся, буде рекордна кількість перших леді та джентельменів, які приїдуть до Києва. Поки що ми не говоримо, які це країни, і точну кількість не називаємо через те, що маємо витримувати ці заходи безпеки і розумієте, що безпекова ситуація, на жаль, змінюється кожного дня", - сказала Зеленська під час пресконфренції щодо п'ятого саміту Перших леді та джентльменів у понеділок.

Вона уточнила, що захід має відвідати сім Перших леді.

За словами Зеленської, саміт буде тривати два дні, перший почнеться з презентації нового дослідження щодо процесу навчання, а також галі-присвяті вчителям. "Другий день буде присвячений тематичним панелям. У нас є три частини тематичного саміту", - повідомила Перша леді.

За її словами, перша частина присвячена доступу до освіти. Друга частина — інформаційнім технологіям, третя - освіті, яка моделює мир.

Як зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, на саміті Перших леді та джентльменів працюватиме цілий ряд панелей, зокрема, однією із ключових стане панель "Доступ до освіти", яка включатиме дві дискусії: "Освіта як глобальний маркер рівності. Уроки майбутнього" і "Зміна геополітичної кон'юнктури. Менше підтримки - більше відповідальності. Невизначеність майбутнього".

"Це будуть не теоретичні розмови, а пошук конкретних рішень, як забезпечити право дитини на навчання навіть у найскладніших умовах", - наголосив він.

За ловами міністра, в цих панелях братимуть участь ряд представників урядів і міжнародних експертів, зокрема: директор Директорату освіти та навичок Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Андреас Шляйхер, віце-міністр освіти, науки і спорту Литви Йонас Петкявічюс, міністерка вищої освіти та науки Данії Крістіна Егелунд.

