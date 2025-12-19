Лідери ЄС знову підтвердили непохитну підтримку України – висновки саміту ЄС

Лідери Європейського союзу знову підтвердили свою непохитну підтримку України та запевнили в подальшій всебічній підтримці, йдеться у висновках, ухвалених за результатом засідання Європейської ради, яка пройшла в Брюсселі 18 грудня.

"Європейська рада підтверджує свою незмінну та непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. ЄС продовжуватиме надавати, у координації з однодумцями-партнерами та союзниками, всебічну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу. Європейська рада високо оцінює рішучість та стійкість українського народу та його керівництва у протистоянні російській агресії, яка завадила Росії досягти своїх військових цілей", - йдеться в документі.

Європейська рада також підтвердила непохитну підтримку Європейським Союзом шляху України до членства в ЄС та вітає значний прогрес, якого Україна досягла досі за найскладніших обставин. "ЄС продовжуватиме тісно співпрацювати з Україною та підтримувати її зусилля щодо повного виконання всіх умов відповідно до підходу, що базується на заслугах. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну у побудові мирного та процвітаючого майбутнього в рамках Європейського Союзу", - наголошують лідери ЄС.

Вони також висловилися щодо майбутнього миру для України. "ЄС підтримує всеохоплюючий, справедливий та міцний мир в Україні, заснований на принципах Статуту ООН та міжнародного права", - констатується у висновках.

Лідери ЄС привітали поточні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни, та закликали Росію погодитися на повне, безумовне та негайне припинення вогню, якому Україна продовжує бути віддана, та розпочати змістовні переговори щодо справедливого та тривалого миру. "Щоб мир був справедливим та тривалим, кордони не повинні змінюватися силою, а будь-яка майбутня угода повинна поважати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також гарантувати довгострокову безпеку та здатність України захищатися", - наголошується у висновках.

Лідери також запевнили, що ЄС та його держави-члени продовжуватимуть "активно брати участь у мирних зусиллях відповідно до мети Європейського Союзу сприяти миру, закріпленої в Договорах". "Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. ЄС вирішуватиме питання своєї компетенції або ті, що впливають на його безпеку", - йдеться в документі.