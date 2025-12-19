Інтерфакс-Україна
Події
05:12 19.12.2025

Лідери ЄС знову підтвердили непохитну підтримку України – висновки саміту ЄС

2 хв читати

Лідери Європейського союзу знову підтвердили свою непохитну підтримку України та запевнили в подальшій всебічній підтримці, йдеться у висновках, ухвалених за результатом засідання Європейської ради, яка пройшла в Брюсселі 18 грудня.

"Європейська рада підтверджує свою незмінну та непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. ЄС продовжуватиме надавати, у координації з однодумцями-партнерами та союзниками, всебічну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу. Європейська рада високо оцінює рішучість та стійкість українського народу та його керівництва у протистоянні російській агресії, яка завадила Росії досягти своїх військових цілей", - йдеться в документі.

Європейська рада також підтвердила непохитну підтримку Європейським Союзом шляху України до членства в ЄС та вітає значний прогрес, якого Україна досягла досі за найскладніших обставин. "ЄС продовжуватиме тісно співпрацювати з Україною та підтримувати її зусилля щодо повного виконання всіх умов відповідно до підходу, що базується на заслугах. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну у побудові мирного та процвітаючого майбутнього в рамках Європейського Союзу", - наголошують лідери ЄС.

Вони також висловилися щодо майбутнього миру для України. "ЄС підтримує всеохоплюючий, справедливий та міцний мир в Україні, заснований на принципах Статуту ООН та міжнародного права", - констатується у висновках.

Лідери ЄС привітали поточні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни, та закликали Росію погодитися на повне, безумовне та негайне припинення вогню, якому Україна продовжує бути віддана, та розпочати змістовні переговори щодо справедливого та тривалого миру. "Щоб мир був справедливим та тривалим, кордони не повинні змінюватися силою, а будь-яка майбутня угода повинна поважати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також гарантувати довгострокову безпеку та здатність України захищатися", - наголошується у висновках.

Лідери також запевнили, що ЄС та його держави-члени продовжуватимуть "активно брати участь у мирних зусиллях відповідно до мети Європейського Союзу сприяти миру, закріпленої в Договорах". "Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. ЄС вирішуватиме питання своєї компетенції або ті, що впливають на його безпеку", - йдеться в документі.

Теги: #єс #саміт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:38 19.12.2025
Чехія, Угорщина та Словаччина не будуть задіяні у виконанні рішення саміту ЄС щодо надання Україні EUR 90 млрд кредиту за рахунок бюджету ЄС

Чехія, Угорщина та Словаччина не будуть задіяні у виконанні рішення саміту ЄС щодо надання Україні EUR 90 млрд кредиту за рахунок бюджету ЄС

05:22 19.12.2025
Лідери ЄС засудили підтримку війни РФ третіми країнами

Лідери ЄС засудили підтримку війни РФ третіми країнами

05:20 19.12.2025
ЄС буде посилювати тиск на РФ, 20-й пакет санкцій буде прийнятий на початку 2026 року – висновки саміту ЄС

ЄС буде посилювати тиск на РФ, 20-й пакет санкцій буде прийнятий на початку 2026 року – висновки саміту ЄС

05:16 19.12.2025
Держави-члени ЄС мають активізувати військову підтримку України – висновки саміту ЄС

Держави-члени ЄС мають активізувати військову підтримку України – висновки саміту ЄС

05:15 19.12.2025
ЄС готовий зробити свій внесок в гарантії безпеки для України – висновки саміту ЄС

ЄС готовий зробити свій внесок в гарантії безпеки для України – висновки саміту ЄС

04:56 19.12.2025
Фон дер Ляєн: подібно до репараційного кредиту, Україна поверне кредит тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

Фон дер Ляєн: подібно до репараційного кредиту, Україна поверне кредит тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

04:43 19.12.2025
Кошта: Україна отримає позику, підкріплену бюджетом ЄС, в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки після виплат репарацій РФ

Кошта: Україна отримає позику, підкріплену бюджетом ЄС, в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки після виплат репарацій РФ

04:34 19.12.2025
Мерц: Україна отримає позику від ЄС в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

Мерц: Україна отримає позику від ЄС в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

04:03 19.12.2025
Кошта: є угода про фінпідтримку України на 2026-2027рр

Кошта: є угода про фінпідтримку України на 2026-2027рр

16:19 18.12.2025
Вступ до ЄС може бути прискорений – Зеленський

Вступ до ЄС може бути прискорений – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн: подібно до репараційного кредиту, Україна поверне кредит тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

Кошта: Україна отримає позику, підкріплену бюджетом ЄС, в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки після виплат репарацій РФ

Мерц: Україна отримає позику від ЄС в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

Кошта: є угода про фінпідтримку України на 2026-2027рр

Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

ОСТАННЄ

Китайські власники мережі TikTok продали її американський сегмент – ЗМІ

Доброволець, який воював на боці України засуджений у Швейцарії до умовного терміну ув'язнення – ЗМІ

Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки на Одесу – МВА

Сибіга привітав ухвалення резолюції Генасамблеї ООН щодо дотримання РФ прав людини на окупованих територіях

Ворог просунувся поблизу Дронівки, Никанорівки, Паньківки та у Гуляйполі - DeepState

Одна людина загинула, пʼятеро постраждали внаслідок авіаудару по Благодатівці Харківської області - прокуратура

В Україні пройшов Jazz Bez XXV

Трамп заявив, що сподівається на швидку реакцію України щодо мирної угоди

Сили оборони відбили з початку доби 183 ворожі атаки - Генштаб

Цивільна інфраструктура та житло в Одесі постраждали внаслідок ворожої атаки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА