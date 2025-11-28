Інтерфакс-Україна
18:41 28.11.2025

Сіярто за підсумками зустрічі Орбана та Путіна: Якщо відбудеться мирний саміт, то він пройде в Будапешті

Завершилася зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та Володимира Путіна, на ній підтверджено, "що якщо відбудеться мирний саміт" стосовно завершення агресії РФ проти України, "то він пройде в Будапешті", повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в соцмережі Х.

"Зустріч @PM_ViktorOrban з президентом Путіним завершилася. (…) Щодо війни в Україні, прем’єр-міністр Орбан повторно наголосив, що Угорщина стоїть на боці миру. (…) Президент Путін підтвердив, що якщо відбудеться мирний саміт, то він пройде в Будапешті", - написав він у соцмережі Х у п’ятницю увечері.

За його словами, за підсумками зустрічі "енергетична безпека Угорщини гарантована". Він повідомив, що начебто Путін підтвердив, що "Росія буде постачати договірні обсяги газу та нафти вчасно як нафтопроводом "Дружба", так і газопроводом "Турецький потік"".

Сіярто також зазначив, що сторони "домовилися значно прискорити будівництво атомної електростанції "Пакш". Усі технічні підготовчі роботи йдуть за графіком, і 5 лютого розпочнуться роботи на місці".

