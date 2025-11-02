Інтерфакс-Україна
05:26 02.11.2025

Білий дім: високопосадовців США не буде на кліматичному саміті ООН

США не надсилатимуть високопосадовців на кліматичні переговори COP30, що пройдуть у Бразилії в листопаді, передає видання "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

"США не надсилають жодних високопосадовців на COP30", – заявив посадовець Білого дому на умовах анонімності.

COP30 – або ж Конференція ООН зі зміни клімату 2025 року – пройде у Бразилії з 10 по 21 листопада.

"Президент безпосередньо взаємодіє з лідерами всього світу з питань енергетики, що можна побачити з історичних торговельних угод та мирних угод, усі з яких мають значну увагу до енергетичного партнерства", – додав співрозмовник.

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/11/1/7223901/

Теги: #кліматичний #сша #саміт

