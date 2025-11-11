Інтерфакс-Україна
Події
19:07 11.11.2025

Померли гендиректор Bosch Ukraine Бульда та книговидавець Степурін

Генеральний директор  Bosch Ukraine Віталій Бульда помер у неділю, 9 листопада, повідомила компанія у Fаcebook.

"У неділю, 9 листопада, пішов із життя наш генеральний директор Віталій Олексійович Бульда. Він стояв у витоків Bosch в Україні, протягом понад 32 років він працював у різних секторах компанії, де разом з командами забезпечував ефективну роботу та стабільний розвиток", - йдеться у повідомленні.

Компанія зазначає, що Бульда очолював Bosch в Україні з 2013 року.

"Він був справжнім лідером, серцем і душею компанії. Створював, надихав, підтримував, навчав — завжди з відкритим серцем до кожного, хто поруч", - повідомляє компанія.

Як повідомив у Facebook Аспен Інститут, членом якого був Бульда, він помер після тривалої хвороби.

Згідно з інформацією на сайті Bosch в Україні, Бульда розпочав кар'єру в групі Bosch в 1993 році, брав участь у створенні регіональної компанії концерну в Україні.

У 2021-2022 роках займав посаду віце-президента Bosch Thermotechnik GmbH з продажу в країнах Балтії та СНД (за виключенням Росії). До цього шість років працював регіональним директором Bosch Thermotechnik GmbH в країнах Східної Європи і Ближнього Сходу.

В 2013 році очолив ТОВ "Роберт Бош Лтд", яка, за даними Opendatabot, у 2024 році отримала майже 4,3 млрд грн чистого доходу.

За інформацією Bosch Ukraine, прощання з Віталієм Бульдою відбудеться в середу, 12 листопада, о 13:00 у Михайлівському соборі в Києві. Після відправи відбудеться поховання на кладовищі "Біле" в Білогородці.

Також у вівторок 11 січня стало відомо про смерть відомого книговидавця, громадського діяча,  співзасновника видавництва "Саміт-Книга", виконавчого директора Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Ігоря Степуріна.

"Раптово помер мій єдиний улюблений брат Ігор. Спочивай в мирі братику!" - написав у Fаcebook генеральний директор видавництва "Саміт-Книга" Іван Степурін.

Видавництво працює на українському ринку з початку 90-х років, в його видавничому портфелі — сучасна художня та публіцистична література, книги з освіти та для дітей.

Степурін повідомив, що прощання з його братом Ігорем відбудеться 12 листопада о 12:00 у ритуальному залі Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології в Києві.

Джерела: https://www.facebook.com/BoschUA/posts/pfbid02kdQVXxz5E7CqwtmcrHELkX7PrTtDig4jeuj4S1z6rJuBdEcnW6VHr3QS5vD6FFDEl

https://www.facebook.com/igor.stepurin/posts/5457448941107201

Теги: #керівник #смерть #бош #саміт

