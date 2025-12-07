Інтерфакс-Україна
12:42 07.12.2025

Помер український режисер В’ячеслав Криштофович

На 79-му році із життя пішов український кінорежисер, сценарист і педагог В'ячеслав Криштофович, повідомила Національна спілка кінематографістів України у Фейсбуці у неділю.

Криштофович відомий за стрічками "Приятель небіжчика", "Самотня жінка бажає познайомитися", та "Автопортрет невідомого". Здобув державну премію імені Олександра Довженка, орден "За заслуги" ІІІ ступеня, був заслуженим діячем мистецтв України та отримав "Золоту дзиґу".

"Він був митцем з особливою оптикою: уважним до деталей, співчутливим до характерів, відвертим у творчих пошуках. Навіть найменша з його "дрібниць життя" у кадрі ставала суттєвою… Все це – свідчення виняткового таланту та чесності у професії", – підкреслили у НСКУ.

Криштофович навчався на режисерському факультеті Київського державного інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, де згодом викладав. Від 1970 року працював на кіностудії Довженка.

