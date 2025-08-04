Повоєнна відбудова України має враховувати людський вимір – перша леді на Українсько-японському форумі

Фото: сайт Президента України

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена Зеленська взяла участь в Українсько-японському форумі в Токіо, присвяченому сприянню економічному відновленню України, і під час свого виступу наголосила, що в повоєнній відбудові держави потрібно обов’язково враховувати людський вимір, повідомляється на сайті голови держави в понеділок.

"Відновити будинки й підприємства необхідно, але недостатньо. Бо вони не потрібні, якщо в них не живуть, на них не працюють люди. У нас кажуть: "Відновимо людину – людина відновить усе". Тому один із найважливіших вимірів відбудови – відновлення людського капіталу", – наголосила перша леді.

Перша леді розповіла про реформу шкільного харчування та поділилася інформацією про проєкти Фундації Олени Зеленської, спрямовані на допомогу дітям в Україні. Вона подякувала Японії за значну фінансову, гуманітарну та технічну допомогу Україні.

На заході були присутні представники уряду, бізнесу та міжнародних організацій. Українську делегацію очолив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.