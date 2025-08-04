Інтерфакс-Україна
Події
13:50 04.08.2025

Повоєнна відбудова України має враховувати людський вимір – перша леді на Українсько-японському форумі

1 хв читати
Повоєнна відбудова України має враховувати людський вимір – перша леді на Українсько-японському форумі
Фото: сайт Президента України

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена Зеленська взяла участь в Українсько-японському форумі в Токіо, присвяченому сприянню економічному відновленню України, і під час свого виступу наголосила, що в повоєнній відбудові держави потрібно обов’язково враховувати людський вимір, повідомляється на сайті голови держави в понеділок.

"Відновити будинки й підприємства необхідно, але недостатньо. Бо вони не потрібні, якщо в них не живуть, на них не працюють люди. У нас кажуть: "Відновимо людину – людина відновить усе". Тому один із найважливіших вимірів відбудови – відновлення людського капіталу", – наголосила перша леді.

Перша леді розповіла про реформу шкільного харчування та поділилася інформацією про проєкти Фундації Олени Зеленської, спрямовані на допомогу дітям в Україні. Вона подякувала Японії за значну фінансову, гуманітарну та технічну допомогу Україні.

На заході були присутні представники уряду, бізнесу та міжнародних організацій. Українську делегацію очолив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Теги: #зеленська #форум

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:27 18.07.2025
MC-Forum 2025: ключові акценти на шляху до євроінтеграції у сфері будівництва

MC-Forum 2025: ключові акценти на шляху до євроінтеграції у сфері будівництва

05:32 12.07.2025
Зеленська обговорила з міжнародними партнерами розширення підтримки українських дітей та молоді

Зеленська обговорила з міжнародними партнерами розширення підтримки українських дітей та молоді

21:44 10.07.2025
Олена Зеленська: Відбудова України – це передусім створення найкращих умов для людей

Олена Зеленська: Відбудова України – це передусім створення найкращих умов для людей

17:40 25.06.2025
Бізнес, держава і благодійники об'єдналися задля майбутнього дітей загиблих захисників

Бізнес, держава і благодійники об'єдналися задля майбутнього дітей загиблих захисників

15:35 11.06.2025
З початку повномасштабної війни кількість співробітників та волонтерів УЧХ значно збільшилась - гендиректор організації

З початку повномасштабної війни кількість співробітників та волонтерів УЧХ значно збільшилась - гендиректор організації

14:47 10.06.2025
Форум "Гуманітарна архітектура та розвиток системи цивільного захисту в Україні" пройде у Києві

Форум "Гуманітарна архітектура та розвиток системи цивільного захисту в Україні" пройде у Києві

19:56 30.05.2025
Переговори 2 червня мають привести до безумовного припинення вогню або посилення підтримки України

Переговори 2 червня мають привести до безумовного припинення вогню або посилення підтримки України

11:47 23.05.2025
Ефективну модель медсестринства можна створити завдяки співпраці держави, профспільноти та гумсектору - Доценко

Ефективну модель медсестринства можна створити завдяки співпраці держави, профспільноти та гумсектору - Доценко

11:41 19.05.2025
Відновлення цілісності після досвіду, що розбиває на уламки: про що говорили на конференції "Повернення.Шлях до ментального відновлення"

Відновлення цілісності після досвіду, що розбиває на уламки: про що говорили на конференції "Повернення.Шлях до ментального відновлення"

09:54 11.05.2025
Зеленська - учасникам архітектурного бієнале у Венеції: Ми кажемо "дах над головою", коли маємо на увазі дім, безпеку

Зеленська - учасникам архітектурного бієнале у Венеції: Ми кажемо "дах над головою", коли маємо на увазі дім, безпеку

ВАЖЛИВЕ

Безпілотники СБУ уразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю

НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

Сили оборони за ніч знищили 161 повітряну ціль

СБУ затримала "крота" у Держспецтрансслужбі Міноборони

Зросла кількість жертв ракетного обстрілу Краматорська 31 липня

ОСТАННЄ

Системи для відеонагляду столиці закупили зі збитком у понад 2,1 млн грн – поліція Києва

Доступ до ЄДЕБО, сайту "Вступ-2025" та кабінетів вступників буде обмежено з 15:00 4 серпня у зв’язку з підготовкою до надання рекомендацій на вступ

В результаті пожежі в Кривому Розі загинули три людини – ДСНС

Мінрозвитку надало пріоритет у "єЧерзі" вантажівкам зі швидкопсувними товарами, з Т1 або МДП та підприємств-AEO

Україна довела, що демократична прозорість є основою її оновлення – стаття Єрмака та французького режисера Леві

ВАКС призначив розгляд клопотань про запобіжні заходи Гайдаю та Кузнєцову

На Полтавщині запустили місцеву програму підтримки військових та ветеранів в рамках "єОселя"

Ексзаступник міністра соцполітики Кошеленко очолить в Mastercard напрям із розвитку співпраці з держсектором в Україні та Східній Європі

СБС завдали успішного удару по паливній базі аеропорту "Сочі" в РФ

У Львові сталася пожежа в готелі, постраждали 6 людей - міськрада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА