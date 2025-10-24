Інтерфакс-Україна
21:00 24.10.2025

Перша леді України взяла участь у відкритті пам'ятника королеві Еллісів, доньки Ярослава Мудрого

Фото: https://president.gov.ua/

Перша леді України Олена Зеленська в Осло (Норвегія) взяла участь у відкритті пам’ятника королеві Еллісів, дружині короля Норвегії Гаральда Суворого, що була старшою донькою київського князя Ярослава Мудрого.

"Перша леді України Олена Зеленська разом із Їхніми Королівськими Високостями Кронпринцом Норвегії Гоконом, Кронпринцесою Метте-Маріт, мером Осло Анне Ліндбо та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою взяла участь у відкритті пам’ятника королеві Еллісів, дружині короля Норвегії Гаральда Суворого", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента України.

Зазначається, що Єлизавета Ярославна, найстарша донька київського князя Ярослава Мудрого, одружилася з королем Гаральдом Суворим у 1045 році.

"Особливо приємно, що шлюб Еллісів і короля Норвегії Гаральда Суворого був не тільки справою династійною, а ще й виявом почуттів: ми це знаємо, бо збереглися вірші, написані майбутнім королем і присвячені нареченій", – сказала перша леді.

Дружина президента також зазначила, що Осло було засноване саме за часів цього королівського подружжя та їхнього правління. "Отже, українсько-норвезька дружба почалася майже тисячу років тому не тільки з дипломатичних угод, а й із людських стосунків, із взаємної підтримки й довіри, які ми бачимо й сьогодні. Україна отримує важливу допомогу від Норвегії, а тисячі українців знайшли тут тимчасовий дім і безпеку", – сказала Зеленська.

Перша леді поспілкувалася з представниками української громади, які також були присутні на відкритті пам’ятника.

 

