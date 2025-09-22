Невідомі БпЛА помічені в повітряному просторі Норвегії – ЗМІ

БпЛА виявлені над військовими об'єктами в повітряному просторі Норвегії, повідомляє Aftonbladet увечері понеділка, посилаючись на інформацію від військових.

"Незабаром після 21 години надійшло повідомлення про безпілотники над військовим районом фортеці Акерсхус в Осло. За словами начальника оперативного управління Ойвінда Хаммерсволда, безпілотники виявили військові", - сказано в повідомленні Aftonbladet.

Джерело: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/PpKd8b/dronare-over-kopenhamns-flygplats