23:43 22.09.2025

Невідомі БпЛА помічені в повітряному просторі Норвегії – ЗМІ

1 хв читати

БпЛА виявлені над військовими об'єктами в повітряному просторі Норвегії, повідомляє Aftonbladet увечері понеділка, посилаючись на інформацію від військових.

"Незабаром після 21 години надійшло повідомлення про безпілотники над військовим районом фортеці Акерсхус в Осло. За словами начальника оперативного управління Ойвінда Хаммерсволда, безпілотники виявили військові", - сказано в повідомленні Aftonbladet.

Джерело: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/PpKd8b/dronare-over-kopenhamns-flygplats

