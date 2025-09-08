Зеленська планує зустрітися з Меланією Трамп під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку

Перша леді України Олена Зеленська планує зустрітися з Першою леді США Меланією Трамп під час Генеральної асамблеї ООН, який відбудеться у Нью-Йорку у кінці вересня поточного року.

"Перша леді США також отримала запрошення (на саміт Перших леді та джентльменів - ІФ-У). На жаль, цього разу вона не буде присутня, але ми плануємо зустрітися під час Генасамблеї ООн в Нью-Йорку в кінці цього місяця", - сказала Зеленська під час пресконфренції у понеділок.

Відомо, що засідання високого рівня Генеральної Ассаблеї ООН відбудеться 22-25 вересня у Нью-Йорку.