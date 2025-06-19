ДБР протягом тижня викрило низку схем для ухилянтів із залученням правоохоронців, депутатів, ТЦК та ВЛК
Державне бюро розслідувань (ДБР) протягом тижня викрило ще ряд схем ухилення від мобілізації, до них були залучені правоохоронці, депутати місцевого рівня, посадовці територіальних центрів комплектування (ТЦК) та військово-лікарських комісій (ВЛК).
"Протягом тижня задокументовано кілька фактів продажу "відстрочок" та підробки документів за винагороду. До схем були залучені правоохоронці, депутати місцевого рівня, посадовці територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій", - йдеться в повідомленні ДБР на сайті в четвер.
За інформацією Бюро, посадовці створювали корупційні схеми, пропонуючи "вирішити питання" з мобілізацією за гроші, втручалися в бази даних та вступали у злочинні змови.
Зокрема, як зазначають в ДБР, у Житомирі затримано правоохоронця, який за $3 тис. обіцяв допомогу зі зняттям з військового обліку, на Тернопільщині - депутата місцевої громади, який допомагав ухилянтам.
Також за матеріалами ДБР судитимуть правоохоронця, який за $15 тис. доларів "допомагав" зі списанням з військового обліку.
Крім того, ДБР повідомляє про завершення розслідування масштабної оборудки в Голосіївському РТЦК, посадовці якого за гроші допомогли уникнути мобілізації тисячам військовозобов’язаних. А на Одещині , за інформацією Бюро, судитимуть посадовця ТЦК, якого ДБР викрило на "коригуванні" даних військовозобов’язаних у системі "Оберіг".
"Зловживання службовим становищем переважно відбувається заради банальної наживи. Результативність ДБР у цьому напрямі є критично важливою для забезпечення справедливості та збереження довіри до системи мобілізації в умовах повномасштабної війни", - підсумовують в ДБР.