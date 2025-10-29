Центральна ВЛК почала скасовувати незаконні висновки про непридатність до служби, видані на Дніпропетровщині, - ДБР

Фото: ДБР

Центральна військово-лікарська комісія (ВЛК) розпочала скасування незаконних висновків про непридатність до військової служби, які оформлювалися на Дніпропетровщині, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Вже анульовано перші сфальсифіковані рішення, ухвалені на підставі підроблених медичних документів", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у середу.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з керівників регіональної військово-лікарської комісії (ВЛК) Дніпропетровщини та колишній медсестрі місцевої лікарні, які, підробляючи медичні документи, допомагали чоловікам ухилятися від служби, у липні цього року.

"За оперативною інформацією, саме колишня медпрацівниця була організаторкою злочинної діяльності. Разом із посадовцем ВЛК вона підшуковувала осіб, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонувала їм фальшиві довідки про стан здоров’я. Вартість "послуг" становила від 5 тис. до 20 тис. доларів США залежно від платоспроможності призовника", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

На підставі підроблених документів військовозобов’язаних визнавали непридатними до проходження служби. Внаслідок таких дій мобілізації вдалося уникнути щонайменше 60 особам.

У межах досудового розслідування ДБР звернулося до Центральної ВЛК з ініціативою переглянути всі рішення, ухвалені на підставі сфальсифікованих документів. Наразі вже скасовано непридатність перших двох осіб, а щодо інших учасників схеми триває перевірка.

Джерело: https://dbr.gov.ua/news/za-iniciativi-dbr-centralna-vlk-pochala-skasovuvati-nezakonni-visnovki-pro-nepridatnist-do-sluzhbi-vidani-na-dnipropetrovshhini